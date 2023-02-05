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封面故事／巴菲特的書單 教股迷學「成功法則」

陳韻涵
巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）一書。（美聯社）
巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）一書。（美聯社）

「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）報導，下班後身心疲倦，要找到時間或動力閱讀一本超過300頁的書籍，絕對不是一件容易的事情；然而，閱讀確實是讓人們增廣見聞、豐沛身心且保持心情愉快的最佳辦法之一，甚至也能算是最經濟實惠的方式。

人生教練（life coach）暨心理治療師露西亞‧賈西亞-久爾久（Lucía García-Giurgiu）接受CNBC專訪時說道：「人們可以從書本中學到很多寶貴的知識，並在生活中付諸實踐。最終，知識變成了智慧，轉變成第二天性（second-nature）。」

世界上許多最成功的商業領袖，從微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、「股神」巴菲特（Warren Buffett），到紐約市豪宅房地產經紀公司「柯可蘭集團」（Corcoran Group）創辦人芭芭拉‧柯可蘭（Barbara Corcoran）這些業界成功人士皆以愛書人自豪。

他們一致認為，閱讀是激發創造力，以及開拓理解能力的重要習慣。

以下兩本由巴菲特和柯可蘭推薦的勵志紀實文學作品，不妨納入今年的閱讀清單：

巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders...
巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）一書。（取自網站）

巴菲特推薦：索恩戴克（William N. Thorndike Jr.）的著作「非典型經營者的成功法則：8個企業成功翻轉的案例」（Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success）

「非典型經營者的成功法則」一書作者索恩戴克是投資機構「胡薩托尼克合資公司」（Housatonic Partners）的創辦人暨執行董事，他分析八位優秀執行長的故事，這八位成功領袖雖然各自採取截然不同的管理方法，但都在當時領導所屬公司占據產業領先地位。

這八位執行長所處的產業包括製造、電子、媒體、軍用、消費商品和金融服務業，其公司包括國防工業「通用動力」（General Dynamics）和「泰勒達因」（Teledyne），投資公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）、寵物食品公司「普瑞納」（Ralston Purina），以及傳播媒體「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「大眾戲院」（General Cinema）、有線電視「遠端通訊集團」（Tele-Communications, Inc.，簡稱TCI）和「首府廣播公司」（Capital Cities Broadcasting）。

巴菲特在2012年致股東的信中寫道，「非典型經營者的成功法則」是「一本關於執行長擅長資本配置的傑出著作，它對我們的董事墨菲（Tom Murphy）闡述深刻的見解，他也是我遇過最好的業務經理。」

柯可蘭推薦卡內基（Dale Carnegie）的著作「人性的弱點」（How to...
柯可蘭推薦卡內基（Dale Carnegie）的著作「人性的弱點」（How to Win Friends and Influence People），她說：「這是所有商業人士的必讀書目。」（取自網站）

柯可蘭推薦：卡內基（Dale Carnegie）的著作「人性的弱點」（How to Win Friends and Influence People）

柯可蘭自述最愛1936年首次出版的「人性的弱點」一書，不僅經常重複閱讀、尋找方向，且早在2018年就曾透過推特（Twitter）發文推薦。她說：「這是所有商業人士的必讀書目。」

「人性的弱點」分為四個部分，分別是待人處事的根本、讓人們喜歡你的六種方法、如何讓人們接受你的思考方式，以及如何在不冒犯或招致反感的情況下改變其他人。

柯可蘭推薦自述最愛1936年首次出版的「人性的弱點」一書，不僅經常重複閱讀、尋找...
柯可蘭推薦自述最愛1936年首次出版的「人性的弱點」一書，不僅經常重複閱讀、尋找方向，且早在2018年就曾透過推特發文推薦。她說：「這是所有商業人士的必讀書目。」（取自臉書）

柯可蘭曾表示，卡內基是提倡「自我改善」（self-improvement）觀念的先驅。她特別喜歡卡內基提供的建議，包括培養人際交往能力，在職場上與隊友建立牢固的關係，才能融洽合作等。柯可蘭形容，「這是一本很有影響力的書，尤其能讓年輕人保持頭腦清醒。」

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