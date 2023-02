封面故事／巴菲特的書單 教股迷學「成功法則」

巴菲特推薦「非典型經營者的成功法則:8個企業成功翻轉的案例」(Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success)一書。(美聯社)

「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導,下班後身心疲倦,要找到時間或動力閱讀一本超過300頁的書籍,絕對不是一件容易的事情;然而,閱讀確實是讓人們增廣見聞、豐沛身心且保持心情愉快的最佳辦法之一,甚至也能算是最經濟實惠的方式。

人生教練(life coach)暨心理治療師露西亞‧賈西亞-久爾久(Lucía García-Giurgiu)接受CNBC專訪時說道:「人們可以從書本中學到很多寶貴的知識,並在生活中付諸實踐。最終,知識變成了智慧,轉變成第二天性(second-nature)。」

世界上許多最成功的商業領袖,從微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、「股神」巴菲特 (Warren Buffett),到紐約市豪宅房地產經紀公司「柯可蘭集團」(Corcoran Group)創辦人芭芭拉‧柯可蘭(Barbara Corcoran)這些業界成功人士皆以愛書人自豪。

他們一致認為,閱讀是激發創造力,以及開拓理解能力的重要習慣。

以下兩本由巴菲特和柯可蘭推薦的勵志紀實文學作品,不妨納入今年的閱讀清單:

巴菲特推薦:索恩戴克(William N. Thorndike Jr.)的著作「非典型經營者的成功法則:8個企業成功翻轉的案例」(Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success)

「非典型經營者的成功法則」一書作者索恩戴克是投資 機構「胡薩托尼克合資公司」(Housatonic Partners)的創辦人暨執行董事,他分析八位優秀執行長的故事,這八位成功領袖雖然各自採取截然不同的管理方法,但都在當時領導所屬公司占據產業領先地位。

這八位執行長所處的產業包括製造、電子、媒體、軍用、消費商品和金融服務業,其公司包括國防工業「通用動力」(General Dynamics)和「泰勒達因」(Teledyne),投資公司「波克夏 海瑟威」(Berkshire Hathaway)、寵物食品公司「普瑞納」(Ralston Purina),以及傳播媒體「華盛頓郵報」(The Washington Post)、「大眾戲院」(General Cinema)、有線電視「遠端通訊集團」(Tele-Communications, Inc.,簡稱TCI)和「首府廣播公司」(Capital Cities Broadcasting)。

巴菲特在2012年致股東的信中寫道,「非典型經營者的成功法則」是「一本關於執行長擅長資本配置的傑出著作,它對我們的董事墨菲(Tom Murphy)闡述深刻的見解,他也是我遇過最好的業務經理。」

柯可蘭推薦:卡內基(Dale Carnegie)的著作「人性的弱點」(How to Win Friends and Influence People)

柯可蘭自述最愛1936年首次出版的「人性的弱點」一書,不僅經常重複閱讀、尋找方向,且早在2018年就曾透過推特(Twitter)發文推薦。她說:「這是所有商業人士的必讀書目。」

「人性的弱點」分為四個部分,分別是待人處事的根本、讓人們喜歡你的六種方法、如何讓人們接受你的思考方式,以及如何在不冒犯或招致反感的情況下改變其他人。

柯可蘭曾表示,卡內基是提倡「自我改善」(self-improvement)觀念的先驅。她特別喜歡卡內基提供的建議,包括培養人際交往能力,在職場上與隊友建立牢固的關係,才能融洽合作等。柯可蘭形容,「這是一本很有影響力的書,尤其能讓年輕人保持頭腦清醒。」