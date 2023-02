比爾蓋茲的書單 這次換花樣 嚴選5本必讀

微軟共同創辦人比爾蓋茲從他過去所有讀過的「圖書資料庫」之中,挑選五本他個人最喜愛的書籍及原因,推薦給大家。(取自官網)

微軟 (Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)2022年11月21日在個人部落格「蓋茲筆記」(Gates Notes)中公布他的假期書籍清單,藉此反思曾讀過的內容;不同於往年僅回顧過去12個月看過的書,蓋茲這次決定嘗試新花樣,不設時間範圍,從他過去所有讀過的「圖書資料庫」之中,挑選五本他個人最喜愛的書籍及原因,推薦給大家。

成人科幻小說 最佳入門:「異鄉異客」(Stranger in a Strange Land),海萊恩(Robert Heinlein)著

蓋茲自述他與微軟共同創辦人艾倫(Paul Allen)都喜歡這本1962年獲得「雨果獎」(Hugo Award)的小說,講述在火星上出生成長的年輕人返回地球後,因擁有超能力而遭追捕的冒險經歷,最後決定成立新宗教。

蓋茲表示,此書讓人思考未來的可能性,這本書便預測到了1960年代後期出現的嬉皮(hippie)文化。

搖滾歌星最棒回憶錄:回憶錄「Surrender」,愛爾蘭搖滾樂團「U2」主唱波諾(Bono)著

波諾透過這本回憶錄談他的成長與成為搖滾巨星的歷程,並追悼亡母。

這本書是蓋茲此次書單中最新的一本書,蓋茲表示,他很榮幸自己與波諾本來就是好朋友,但蓋茲仍透過這本書更了解波諾。

領導國家最佳指南:「無敵:林肯不以任何人為敵人,創造了連政敵都同心效力的團隊」(Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln),桃莉絲.基恩斯.古德溫(Doris Kearns Goodwin)著

蓋茲形容,美國前總統林肯(Abraham Lincoln)的故事「無敵」堪稱「領導國家的最佳指南」,且是同系列書籍中最棒的一本。

蓋茲表示,當今美國同樣面臨暴力動盪,種族問題依然存在,意識形態隔閡仍深,此書可達鑑古觀今之效。

擺脫困境最佳辦法:「比賽,從心開始:如何建立自信、發揮潛力,學習任何技能的經典方法」(The Inner Game of Tennis: The Classic Guide to the Mental Side of Peak Performance),高威(W. Timothy Gallwey)著

蓋茲推薦這本1974出版、2017年再版的書籍,文章標題為「擺脫困境的最佳指南」(The best guide to getting out of your own way)。蓋茲不僅強調他曾讀過這本書「好幾遍」,並把這本書當作禮物,贈予許多朋友。

高威是一名事業有成的網球教練,曾打進哈佛大學校隊。高威在書中指出,在網球運動中,更重要的是「內心比賽」(inner game),選手必須克服「注意力不集中、緊張、自我懷疑、患得患失」等心理焦慮,而這些思維習慣將決定一名選手能否達成卓越表現。

蓋茲表示,高威的見解「潛移默化的影響」他在微軟的整體職業生涯。蓋茲在部落格文章中寫道:「對我們大多數人來說,經常很容易陷入自我批評的泥淖,這會箝制我們的表現。我們需要從錯誤中汲取教訓,而非念念不忘。」

蓋茲接著寫道:「雖然我對客觀評估自我表現並對自己吹毛求疵的這套方法非常有自信,但我也會嘗試以高威的積極態度和處事哲學,精益求精。」

最棒的元素周期表:「門得列夫之夢:從鍊金術到周期表的誕生」(Mendeleyev's Dream),史查森(Paul Strathern)著

俄羅斯科學家門得列夫(Dimitri Mendeleyev)當年宣稱他「夢到」元素周期表,而史查森這本書一路追溯元素周期表的起源,囊括古希臘、鍊金術等,探究人類對科學的好奇與演進。

