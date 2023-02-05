封面故事／歐巴馬的書單「藏愛妻私心」小說最推薦這2本
前總統歐巴馬（Barack Obama）去年底公布他2022年最喜歡的書籍清單，這份清單共有13本書，包括回憶錄、小說和紀實文學作品。
歐巴馬卸任離開白宮之後，立下每年兩次公告他的愛書清單傳統。
歐巴馬在Instagram上寫道，「我總是期待分享和大家分享，我最喜歡的書籍、電影和音樂清單」。
除了分享喜愛書單，歐巴馬也廣納各界意見，徵詢透過Instagram追蹤他的超過3570萬名粉絲，推薦有趣的書籍讓他在2023年閱讀。
米雪兒回憶錄 私心必讀
歐巴馬2022年的13本最愛書籍包括小說和紀實文學作品，主題多元，諸如歷史、動物、親子家庭和自立相關的內容。當然，其中絕對少不了愛妻米雪兒（Michelle Obama）2022年11月中旬出版的回憶錄「我們身上有光：照亮不確定的時刻」（The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times）。
對於自己偏袒妻子的新書並將其列入愛書清單，歐巴馬開玩笑說：「我對這本書存在偏見。」
歐巴馬的2022年愛書清單小說類包括美國作家Jessamine Chan去年出版的第一部小說「好母親學校」（The School for Good Mothers，暫譯）。「好母親學校」是一本略帶反烏托邦（dystopia）色彩的小說，講述一個需要審核女性是否有資格作為母親的「老大哥」社會，以探討中、上層階層對於養育子女的期望，以及社會對女性的偏見和母子之間的紐帶。
「老大哥」（Big Brother）是英國左翼作家歐威爾（George Orwell）反烏托邦小說「一九八四」（1984）中塑造的人物形象，後續以「老大哥」或「老大哥在看著你」象徵集權社會和無處不在的監控。
歐巴馬推薦的另一本小說是美國作家夏曼‧威爾克森（Charmaine Wilkerson）創作的第一本小說「黑蛋糕」（Black Cake），此書描述一個家庭的手足在母親過世後，才得知母親過去的秘密，而此秘密圍繞透過古老家傳秘方製作的黑蛋糕。
巧合的是，從事新聞工作的前總統布希（George W. Bush）女兒珍娜‧布希‧海格（Jenna Bush Hager）2022年春季也選了「好母親學校」及「黑蛋糕」，作為她的讀書會討論文本。珍娜形容，「好母親學校」是一部鼓勵母親「改革」育兒方式的反烏托邦小說，指其為「用優美的散文撰寫每個母親最糟的惡夢」。至於「黑蛋糕」，珍娜則說，「我想知道究竟發生什麼事，以及這些事情牽涉那些主角人物」。
歐巴馬的完整清單
●小說類：
1.「寧靜之海」（Sea of Tranquility，暫譯），艾蜜莉‧曼德爾（Emily St. John Mandel）著。這本小說穿越時空，帶領讀者從1912年的加拿大溫哥華前往月球殖民地。
2.「信任」（Trust，暫譯），迪亞茲（Hernan Diaz）著，此書論述1920年代紐約的金錢、權力和親密關係。
3.「溝」（The Furrows，暫譯），納姆瓦裡‧塞貝爾（Namwali Serpell）著，描述姊姊失去弟弟的傷痛。
4.「好母親學校」，（The School for Good Mothers，暫譯），Jessamine Chan著。
5.「黑蛋糕」，（Black Cake），夏曼‧威爾克森著。
6.「光復日」（Liberation Day，暫譯），桑德斯（George Saunders）著，布克獎（Booker Prize）得主桑德斯得獎著作合輯。
7.「糖果屋」（The Candy House，暫譯），珍妮佛‧伊根（Jennifer Egan）著，撰述取用記憶的科技。
8.「來世」（Afterlives，暫譯），阿卜杜勒-拉扎克‧古納（Abdulrazak Gurnah）著，敘述德國殖民東非國家的歷史小說。
●紀實文學作品：
1.「我們身上有光：照亮不確定的時刻」（The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times）」米雪兒‧歐巴馬著。
在充滿不確定的世界裡，如何懷抱希望並維持平衡的生活？前第一夫人米雪兒‧歐巴馬打開她的「個人工具箱」，與讀者分享她在焦慮和緊張的情況下，依然可以繼續前進的工具和力量。
2. 「革命者：亞當斯」（The Revolutionary: Samuel Adams，暫譯），史塔奇‧希夫（Stacy Schiff）著。
普立茲獎（Pulitzer Prize）傳記類得獎作家希夫執筆，撰寫美國國父的傳記故事。
3.「美國南方：梅森-迪克森線之下一段理解國家靈魂的旅程」（South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation，暫譯），伊馬尼‧佩里（Imani Perry）著。
非裔作家佩里在此書中深入分析美國南方的文化脈絡，榮膺2022年美國「國家圖書獎」（National Book Award） 紀實文學獎。
4.「鴨子：油砂中的兩年」（Ducks: Two Years in the Oil Sands，暫譯），凱特‧比頓（Kate Beaton）著。
漫畫家比頓的圖像回憶錄，她也是熱門網路漫畫「聽！一位流浪漢」（Hark! A Vagrant，暫譯）的作者，描述她在加拿大艾伯塔省（Alberta, Canada）麥克默里堡（Fort McMurray）一處油砂工廠的工作多年的軼事。
5. 「廣闊的世界：動物的感覺如何揭示我們周圍隱藏的境界」（An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us，暫譯），艾德‧楊（Ed Yong）著。
此書透過動物感官察覺四周環境，艾德‧楊是國際知名的科普作家，曾獲得麥可迪貝克生物醫學類報導新聞獎（Michael E. DeBakey Journalism Award）、沃克斯曼生命科學領域最佳公共傳播獎（Byron H. Waksman Award for Excellence），以及普立茲獎。
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