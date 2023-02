封面故事／歐巴馬的書單「藏愛妻私心」小說最推薦這2本

歐巴馬2022年的13本最愛書籍包括小說和紀實文學作品,主題多元。(美聯社)

前總統歐巴馬 (Barack Obama)去年底公布他2022年最喜歡的書籍清單,這份清單共有13本書,包括回憶錄、小說 和紀實文學作品。

歐巴馬卸任離開白宮之後,立下每年兩次公告他的愛書清單傳統。

歐巴馬在Instagram上寫道,「我總是期待分享和大家分享,我最喜歡的書籍、電影和音樂清單」。

除了分享喜愛書單,歐巴馬也廣納各界意見,徵詢透過Instagram追蹤他的超過3570萬名粉絲,推薦有趣的書籍讓他在2023年閱讀。

米雪兒回憶錄 私心必讀

歐巴馬2022年的13本最愛書籍包括小說和紀實文學作品,主題多元,諸如歷史、動物、親子家庭和自立相關的內容。當然,其中絕對少不了愛妻米雪兒(Michelle Obama)2022年11月中旬出版的回憶錄「我們身上有光:照亮不確定的時刻」(The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times)。

對於自己偏袒妻子的新書並將其列入愛書清單,歐巴馬開玩笑說:「我對這本書存在偏見。」

歐巴馬的2022年愛書清單小說類包括美國作家Jessamine Chan去年出版的第一部小說「好母親學校」(The School for Good Mothers,暫譯)。「好母親學校」是一本略帶反烏托邦(dystopia)色彩的小說,講述一個需要審核女性是否有資格作為母親的「老大哥」社會,以探討中、上層階層對於養育子女的期望,以及社會對女性的偏見和母子之間的紐帶。

「老大哥」(Big Brother)是英國左翼作家歐威爾(George Orwell)反烏托邦小說「一九八四」(1984)中塑造的人物形象,後續以「老大哥」或「老大哥在看著你」象徵集權社會和無處不在的監控。

歐巴馬推薦的另一本小說是美國作家夏曼‧威爾克森(Charmaine Wilkerson)創作的第一本小說「黑蛋糕」(Black Cake),此書描述一個家庭的手足在母親過世後,才得知母親過去的秘密,而此秘密圍繞透過古老家傳秘方製作的黑蛋糕。

巧合的是,從事新聞工作的前總統布希(George W. Bush)女兒珍娜‧布希‧海格(Jenna Bush Hager)2022年春季也選了「好母親學校」及「黑蛋糕」,作為她的讀書會討論文本。珍娜形容,「好母親學校」是一部鼓勵母親「改革」育兒方式的反烏托邦小說,指其為「用優美的散文撰寫每個母親最糟的惡夢」。至於「黑蛋糕」,珍娜則說,「我想知道究竟發生什麼事,以及這些事情牽涉那些主角人物」。

歐巴馬的完整清單

●小說類:

1.「寧靜之海」(Sea of Tranquility,暫譯),艾蜜莉‧曼德爾(Emily St. John Mandel)著。這本小說穿越時空,帶領讀者從1912年的加拿大溫哥華前往月球殖民地。

「寧靜之海」(Sea of Tranquility),帶領讀者從1912年的加拿大溫哥華前往月球殖民地。(取自網站)

2.「信任」(Trust,暫譯),迪亞茲(Hernan Diaz)著,此書論述1920年代紐約的金錢、權力和親密關係。

「信任」(Trust),描述1920年代紐約的金錢、權力和親密關係。(取自網站)

3.「溝」(The Furrows,暫譯),納姆瓦裡‧塞貝爾(Namwali Serpell)著,描述姊姊失去弟弟的傷痛。

「溝」(The Furrows),描述姊姊失去弟弟的傷痛。(取自網站)

4.「好母親學校」,(The School for Good Mothers,暫譯),Jessamine Chan著。

5.「黑蛋糕」,(Black Cake),夏曼‧威爾克森著。

6.「光復日」(Liberation Day,暫譯),桑德斯 (George Saunders)著,布克獎(Booker Prize)得主桑德斯得獎著作合輯。

「光復日」(Liberation Day)是布克獎得主桑德斯得獎著作合輯。(取自網站)

7.「糖果屋」(The Candy House,暫譯),珍妮佛‧伊根(Jennifer Egan)著,撰述取用記憶的科技。

「糖果屋」(The Candy House),撰述取用記憶的科技。(取自網站)

8.「來世」(Afterlives,暫譯),阿卜杜勒-拉扎克‧古納(Abdulrazak Gurnah)著,敘述德國殖民東非國家的歷史小說。

「來世」(Afterlives),敘述德國殖民東非國家的歷史小說。(取自網站)

●紀實文學作品:

1.「我們身上有光:照亮不確定的時刻」(The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times)」米雪兒‧歐巴馬著。

「我們身上有光:照亮不確定的時刻」(The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times)」蜜雪兒‧歐巴馬著。(取自網站)

在充滿不確定的世界裡,如何懷抱希望並維持平衡的生活?前第一夫人米雪兒‧歐巴馬打開她的「個人工具箱」,與讀者分享她在焦慮和緊張的情況下,依然可以繼續前進的工具和力量。

2. 「革命者:亞當斯」(The Revolutionary: Samuel Adams,暫譯),史塔奇‧希夫(Stacy Schiff)著。

「革命者:亞當斯」(The Revolutionary: Samuel Adams),普立茲獎傳記類得獎作家希夫執筆,撰寫美國國父的傳記故事。(取自網站)

普立茲獎(Pulitzer Prize)傳記類得獎作家希夫執筆,撰寫美國國父的傳記故事。

3.「美國南方:梅森-迪克森線之下一段理解國家靈魂的旅程」(South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation,暫譯),伊馬尼‧佩里(Imani Perry)著。

非裔作家佩里在此書中深入分析美國南方的文化脈絡,榮膺2022年美國「國家圖書獎」(National Book Award) 紀實文學獎。

「美國南方:梅森-迪克森線之下一段理解國家靈魂的旅程」(South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation)。 (取自網站)

4.「鴨子:油砂中的兩年」(Ducks: Two Years in the Oil Sands,暫譯),凱特‧比頓(Kate Beaton)著。

漫畫家比頓的圖像回憶錄,她也是熱門網路漫畫「聽!一位流浪漢」(Hark! A Vagrant,暫譯)的作者,描述她在加拿大艾伯塔省(Alberta, Canada)麥克默里堡(Fort McMurray)一處油砂工廠的工作多年的軼事。

「鴨子:油砂中的兩年」(Ducks: Two Years in the Oil Sands),描述在加拿大一處油砂工廠的工作多年的軼事。(取自網站)

5. 「廣闊的世界:動物的感覺如何揭示我們周圍隱藏的境界」(An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us,暫譯),艾德‧楊(Ed Yong)著。

此書透過動物感官察覺四周環境,艾德‧楊是國際知名的科普作家,曾獲得麥可迪貝克生物醫學類報導新聞獎(Michael E. DeBakey Journalism Award)、沃克斯曼生命科學領域最佳公共傳播獎(Byron H. Waksman Award for Excellence),以及普立茲獎。