我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／谷愛凌U型場地決賽 因降雪過多延至明日舉行

冬奧／王心迪在妻子光芒下 「耐得住寂寞，慢慢來」

「蛋白質優先」 但攝取過多會有這些副作用

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蛋。Image by Erika Varga from Pixabay
蛋。Image by Erika Varga from Pixabay

美國新版飲食指南強調「蛋白質優先」，而近年來，即便非積極節食或健身，從蛋白質汽泡飲到每餐添加茅屋起司，各類產品都在鼓吹增加攝取量；因此若有人攝取過量蛋白質，也就不足為奇了。美食網站Tasting Table指出，蛋白質一旦攝取過量，超出身體所需，可能引發一些不適的副作用。

短期而言，過量蛋白質會引發腹脹、胃痛、便秘或腹瀉等消化問題；蛋白質通常較難消化，尤其當以高蛋白食物取代高纖食物。蛋白質代謝過程需消耗更多水分，可能出現脫水或異常口渴的狀況。

其他不良副作用包括口臭，也稱生酮口臭（keto breath），這是進行低碳水化合物、高蛋白質與高脂肪飲食者常見的副作用。此外，為減重而增加蛋白質攝取者應注意，若未同步控制熱量，過量蛋白質反而導致體重增加。

長期來說，蛋白質代謝所需的額外負擔可能對腎臟和肝臟造成壓力，已有腎臟問題者更需謹慎。根據飲食中蛋白質來源的不同，也可能面臨心血管問題風險。肉類特別是紅肉和加工肉品飽和脂肪含量高，會導致壞膽固醇堆積在動脈。

究竟需要多少蛋白質？

與維生素、礦物質的每日建議攝取量不同，蛋白質並無一體適用的標準；每個人需求因體重與活動量而異，但即便非如精確科學，仍可計算出約略的數字。

普遍建議為每磅體重攝取0.36克蛋白質，這是維持靜態生活所需的最低量。體重150磅者每日需攝取54克蛋白質，懷孕期間或高活動量時需求會增加，但超過每磅體重1克蛋白質即屬過量。

然而此數字僅揭示部分真相，最關鍵的是蛋白質攝取須融入均衡飲食。為讓大家更易理解，妙佑醫療國際（Mayo Clinic）建議每日熱量攝取中，蛋白質占比最高不應超過35%，同時建議分次少量攝取蛋白質（每餐約15-30克），而非一次大量攝取，因人體無法儲存過量蛋白質，這與「運動後必須立即補充蛋白質」的迷思形成對比。

研究顯示，多數美國人、尤其19-59歲男性的蛋白質攝取量已超出每日需求，因此只要透過飲食均衡攝取各類富含蛋白質食物，便無需額外補充。

世報陪您半世紀

減重

上一則

菇類別再洗…5食材有隱藏功效 3步驟留下最多營養

下一則

美鐵這條2438英里賞景路線 橫跨2/3國境

延伸閱讀

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同
步行、喝水、吃蛋白質… 「中午前3x3」啟動新陳代謝

步行、喝水、吃蛋白質… 「中午前3x3」啟動新陳代謝
防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成
千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

熱門新聞

中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

2026-02-18 18:14
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
Costco。 (美聯社)

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

2026-02-18 10:21
國稅局(IRS)向來查稅嚴厲加上罰則苛刻，讓許多納稅人乖乖遵守規定申報聯邦稅並繳納州稅。美聯社

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

2026-02-18 12:45
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

搭郵輪手機少做一動作 回家恐收意外帳單

2026-02-14 14:33

超人氣

更多 >
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳
ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走

ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走