我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後一批鑄造1美分套幣 拍賣價上看30萬元

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

調整這不花錢的就寢習慣 有助降低血壓

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項醫學研究顯示，每晚在固定時間入睡有助於降低並控制血壓，參與研究者在兩周內固定就寢時間，每日的血壓就有顯著下降。（圖／123RF）
一項醫學研究顯示，每晚在固定時間入睡有助於降低並控制血壓，參與研究者在兩周內固定就寢時間，每日的血壓就有顯著下降。（圖／123RF）

將近一半的美國成年人有高血壓，使他們面臨心臟病中風的風險。一項醫學研究顯示，每晚在固定時間入睡有助於降低並控制血壓，參與研究者在兩周內固定就寢時間，每日的血壓就有顯著下降；專家說只要固定入睡時間，就能降低血壓，是簡單、低成本又不會有副作用的降血壓方法。

獨立報報導，生理時鐘又稱為晝夜節律，能維持健康的睡眠規律，並調節荷爾蒙、新陳代謝和器官功能，當生理時鐘大亂時，通常在睡眠時會降低的血壓就不會降低，讓人有高血壓、糖尿病、過胖、心臟病及中風的風險大增。

史丹佛醫學院的醫師李大衛（David Lee）說，若血壓在正常範圍，心臟病或中風的機率很低，一旦血壓開始攀升，風險就視血壓多高而變成兩倍、五倍、八倍。

奧勒岡健康與科學大學的研究人員指出，固定的就寢時間可以增強生理時鐘。研究團隊監測11位中年人在正常睡眠時間下的血壓，時間為一周，之後兩周設定固定就寢時間繼續監測，受測者沒有被要求改變睡眠時間長短，只有被要求固定時間就寢。

研究團隊指出，在被要求固定時間睡覺的那兩周，受測者每日的血壓明顯下降。

美國心臟協會指出，正常血壓值為收縮壓在120毫米汞柱以下，舒張壓在80毫米汞柱以下，收縮壓超過130、舒張壓超過80就被視為高血壓。收縮壓超過180、舒張壓超過120的人是嚴重高血壓或緊急狀況，需要就醫。

研究團隊表示，在他們的小型研究中，受測者的每日收縮壓下降超過4毫米汞柱，舒張壓下降3毫米汞柱，已有服用高血壓藥物的人也有同樣效果；研究人員說，收縮壓降低5毫米汞柱，高血壓患者罹患心血管疾病的風險就下降10%。

研究人員說，這個研究結果是充滿鼓勵的發現，一部分原因是因為要做到這個改變很簡單，規律的就寢時間是一種低成本、低風險的干預手段，很簡單就能達成，也不像吃藥可能會有副作用，可以做為目前治療高血壓方式的補充方法。

高血壓 心臟病 中風

上一則

包裝禮物很崩潰？這款圓筒型切割器是救星

延伸閱讀

不曾臉歪嘴斜 60多歲女裁縫突視力模糊…就醫驚見「非典型中風」

不曾臉歪嘴斜 60多歲女裁縫突視力模糊…就醫驚見「非典型中風」
天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心

天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心
起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差

起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差
養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

熱門新聞

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
示意圖。（取自123RF）

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

2025-12-08 15:29
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

2025-12-07 13:34
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

2025-12-05 09:06
儘管加拿大多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異。Image by Larry from Pixabay

美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

2025-12-06 14:36

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽