調整這不花錢的就寢習慣 有助降低血壓

一項醫學研究顯示，每晚在固定時間入睡有助於降低並控制血壓，參與研究者在兩周內固定就寢時間，每日的血壓就有顯著下降。（圖／123RF）

將近一半的美國成年人有高血壓 ，使他們面臨心臟病 和中風 的風險。一項醫學研究顯示，每晚在固定時間入睡有助於降低並控制血壓，參與研究者在兩周內固定就寢時間，每日的血壓就有顯著下降；專家說只要固定入睡時間，就能降低血壓，是簡單、低成本又不會有副作用的降血壓方法。

獨立報報導，生理時鐘又稱為晝夜節律，能維持健康的睡眠規律，並調節荷爾蒙、新陳代謝和器官功能，當生理時鐘大亂時，通常在睡眠時會降低的血壓就不會降低，讓人有高血壓、糖尿病、過胖、心臟病及中風的風險大增。

史丹佛醫學院的醫師李大衛（David Lee）說，若血壓在正常範圍，心臟病或中風的機率很低，一旦血壓開始攀升，風險就視血壓多高而變成兩倍、五倍、八倍。

奧勒岡健康與科學大學的研究人員指出，固定的就寢時間可以增強生理時鐘。研究團隊監測11位中年人在正常睡眠時間下的血壓，時間為一周，之後兩周設定固定就寢時間繼續監測，受測者沒有被要求改變睡眠時間長短，只有被要求固定時間就寢。

研究團隊指出，在被要求固定時間睡覺的那兩周，受測者每日的血壓明顯下降。

美國心臟協會指出，正常血壓值為收縮壓在120毫米汞柱以下，舒張壓在80毫米汞柱以下，收縮壓超過130、舒張壓超過80就被視為高血壓。收縮壓超過180、舒張壓超過120的人是嚴重高血壓或緊急狀況，需要就醫。

研究團隊表示，在他們的小型研究中，受測者的每日收縮壓下降超過4毫米汞柱，舒張壓下降3毫米汞柱，已有服用高血壓藥物的人也有同樣效果；研究人員說，收縮壓降低5毫米汞柱，高血壓患者罹患心血管疾病的風險就下降10%。

研究人員說，這個研究結果是充滿鼓勵的發現，一部分原因是因為要做到這個改變很簡單，規律的就寢時間是一種低成本、低風險的干預手段，很簡單就能達成，也不像吃藥可能會有副作用，可以做為目前治療高血壓方式的補充方法。