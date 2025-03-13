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快檢查標籤 服用這4類過期藥物有傷身體

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by Pexels from Pixabay
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

許多人認為服用過期藥物應該沒什麼大不了，但環球藥局(Universal Drugstore)藥劑師兼醫療主任溫恩博士(Jamie Winn)警告，有些藥物過期了服用可能嚴重損害健康。

針對很普及的止痛藥Advil或Tylenol，許多人即使在藥品過期後服用也未出現任何副作用，溫恩承認，布洛芬(ibuprofen)、乙醯胺酚(acetaminophen)等非處方止痛藥以及抗組織胺即使過期，服用起來仍相對安全。

不過，服用過期藥的可怕風險不是藥物有毒性，而是藥效喪失；藥效不足可能促使人們服用比建議劑量更多的藥物，對身體造成傷害。

另有藥物過期服用恐導致更嚴重的後果。溫恩強調，有些藥物絕對不能過期服用，稍微過期都不可以，遵守建議有效期非常重要。

溫恩揭露以下四類藥物超過標示有效期服用將有危險。

第一類：抗生素(Antibiotics)

溫恩強調，抗生素務必按照處方服用，過期後切勿服用。四環素(tetracyclines)等類型抗生素一旦過期會嚴重降解(degrade)，服用後可能導致腎臟受損，況且，失去藥效後吃進體內也無法消滅細菌，導致更嚴重感染，液體抗生素的過期負面影響更大。

因此，家裡壓根就不該有存放過多抗生素。

溫恩說，醫生通常要求患者依規定療程馬上服用抗生素，所以不該有剩餘藥物；如果未依指示完成療程，恐導致感染復發，還可能有抗藥性，治療難上加難。

第二類：心臟藥物

溫恩表示，硝酸甘油(nitroglycerin)等心臟藥物會隨著時間推移而失去藥效，如果過期服用，對心臟病患者來說將潛藏問題。

第三類：胰島素(Insulin)

溫恩特別強調，胰島素如果過期後繼續服用，非常危險。

溫恩進一步說明，患有第1型糖尿病的患者通常依靠胰島素幫助調節日常血糖，藥品一旦過期，可能無法有效發揮作用、進而導致高血糖、甚至伴隨非常嚴重的併發症。

第四類：腎上腺素(EpiPens)

溫恩嚴正警告，千萬不要服用過期的 腎上腺素；服用的藥物是否過期，無異於生與死的差別；假如腎上腺素藥物過期、開始降解，患者不顧一切服用，發生過敏性休克(anaphylactic shock)時將無法提供所需要的救命藥效。

血糖 心臟病 糖尿病

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