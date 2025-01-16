狗兒可以吃草莓嗎？如何餵食才安全

示意圖。Image by Rarnie McCudden from Pexels

當狗餅乾和骨頭不再讓毛小孩雀躍時，可能是時候該換換另一種零食了。

今日美國報報導，有些人吃的食物是狗兒可以安全食用的，例如雞蛋 、芒果與西瓜；有些則不宜，例如葡萄與巧克力，如果寵物 食用這些食物可能會導致健康問題。

草莓對人類來說是種甜美多汁的食物，但對狗呢？由於富含維生素與抗氧化劑，對健康有益，這種水果常被視為「超級食物」，但是餵幼犬吃草莓，會不會有風險？在與愛犬分享之前，先了解如何讓草莓安全地融入牠們的飲食。

狗可以吃草莓嗎？

美國犬業俱樂部（American Kennel Club）的報告稱，狗可以吃草莓；獸醫網站PetMD也指出，這種水果對狗兒無害。不過，餵食時要注意一些事。PetMD建議，由於草莓的含糖量很高，所以切記適量餵食；攝取過多糖分可能會導致狗兒牙齒出現問題，以及肥胖症與糖尿病。

PetMD警告說，吃太多草莓也會讓狗兒腸胃不適；如果牠們吃下部分的葉子或梗，也可能會導致嘔吐或腹瀉。

美國犬業俱樂部建議，切勿餵飼寵物醃漬 或加了糖漿的草莓罐頭，因為它們含有更多糖分，且可能添加木糖醇等甜味劑，而木糖醇對狗是有毒的。

草莓對寵物健康的好處

美國犬業俱樂部表示，草莓富含抗氧化劑，維生素C與纖維含量也很高；此外，還含有Omega-3，有益皮膚與毛髮健康。

美國犬業俱樂部指出，餵狗吃草莓可以延緩老化過程、增強免疫力，並有助於控制體重。寵物食品製造商Purina表示，草莓對狗的牙齒還有美白效果。

如何安全地餵食愛犬草莓

在給狗兒食用人類食物前，務必諮詢獸醫，他們可以告訴你適當的量，並提醒是否有任何潛在的健康問題。

美國犬業俱樂部則建議，徹底清洗草莓以去除任何農藥或除草劑殘留；如果可能，給愛犬食用有機草莓。此外，將草莓切成小塊或搗碎，以免狗兒噎到。