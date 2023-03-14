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心臟病年輕化 身體若有這個5徵兆快就醫

編譯盧炯燊 / 即時報導
焦慮與心臟病之間存在共生關係，一直處於緊張狀，會給身體帶來壓力。取自pexels
焦慮與心臟病之間存在共生關係，一直處於緊張狀，會給身體帶來壓力。取自pexels

心臟病通常被認為是中、老年人及肥胖人士特有的疾病，因為一般在60歲時才給疹斷出來，然而專家警告，心臟病在年輕人裡愈來愈普遍。

西奈山心臟病專家巴特(Dheepak Bhatt)表示，一些常見問題很容易給人所忽略，但實際上可能是心臟病的徵兆。他提醒20多歲及30多歲時的人士，若出現5個意想不到的跡象時就必須留意。

首先是焦慮。焦慮與心臟病之間存在共生關係，一直處於緊張狀，會給身體帶來壓力，隨著時間的推移會損害心臟，症狀更加嚴重。而患有心臟病的人也更容易感到焦慮。但巴特認為很難知道哪個最先出現，這有如先有雞還是先有蛋一樣的問題。

其次是腿痛。腿部麻木和疼痛，可能是沒有足夠血液循環到四肢。尤其當腿部動脈變窄並被斑塊堆積阻塞時，就會發生這種情況。當動脈遭堵塞時，就會阻止足夠的血液流向身體的下半步，這時組織就會受損，嚴重時可能導致截肢。

第三是胃痛。患有心臟病的人，開始時往往會突然出現短暫的胃痛。 隨著心血管狀況惡化，胃腸道問題會更頻繁地發生，通常發生在人胃的右上部分。一般是沒有足夠的血液到達結腸時，就會發生這種情況。

第四是疲勞。每個人有時都會感到疲倦，但極度疲勞就須加留意。當心臟無法將血液及氧氣循環輸送到各個重要器官時，人就會感到疲倦。巴特說，沒有足夠的血液到達肺部時會導致無法吸入足夠氧氣；腎臟沒有接收到足夠的血液時將難以清除體內廢物；沒有足夠的血液送到肝臟，組織細胞就會開始死亡甚至衰竭。

最後是出汗。巴特指出，當身體意識到出現某些問題時就會試圖解決。所以患有心血管疾病的人經常會出汗，因為他們的身體不得不更加努力地泵血。出汗還可以降低體溫以減輕心臟的工作量，可以去除體內多餘的液體，從而減少腎臟清潔體內液體的工作量。

心臟病 肥胖 心血管疾病

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