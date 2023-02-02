這10款寵物床 安撫容易焦慮的毛小孩

給寵物準備一張舒適的床，讓它為毛小孩提供額外的安全和舒適。Getty Images

動物與人類一樣，可能會因生活經歷或創傷、噪音或突如其來的變化而出現焦慮症狀。寵物尤其是狗，是習慣的動物，喜歡規律作息，如果發生某些事或被人破壞了現狀，例如雷雨天或放煙火、家中有新生嬰兒，或在家工作多年的主人要重返辦公室，都會讓牠們產生壓力。

不論壓力來自何方，給寵物(通常是狗，有時也是貓)準備一張舒適的床，讓它為毛小孩提供額外的安全和舒適。獸醫羅培茲(Jennifer Lopez)說，狗是穴居動物，一張能舒緩情緒的床可以幫助牠們感到安全和健康，就像孩子的安慰毯一樣，幫助牠們度過雷雨或煙火的喧囂。

要注意的是，給毛小孩準備的抗焦慮寵物床，應該專供牠們使用，家中嬰兒、兒童或其他動物都不應該接觸到它；並且在牠們需要安慰時，能夠輕鬆找到它。至於抗焦慮寵物床有甚麼特質？儘管有不同的類型，但一般來說，都是採用柔軟、能讓情緒平靜的設計。動物醫院Bond Vet獸醫菲多(Gabrielle Fadl)說，會吸引狗兒的床的共同特徵包括凸起的側面、像個保護屏障，使床更像洞穴和具舒適度。

菲多說，有些狗可能喜歡完全封閉的床，而有些則喜歡床的兩側夠高，可以依偎或把下巴放在上面。她表示，有些狗喜歡某種材質，但以毛皮般的質感最受歡迎，因為狗可能覺得自己在和另一個夥伴依偎在一起。

以下是專家推薦、為你的毛小孩提供優質、受好評的幾種抗焦慮寵物床。

EveryYay Snooze Lavender Infused Bed。取自Martha Stewart Living

經過一整天的Zoom會議後，你可以關上筆記型電腦，泡個舒服的熱水澡。雖然貓或狗可能不喜歡泡泡浴，但仍然可以使用這款產品，將抗焦慮寵物床變成療癒體驗。毛絨床的兩側是敞開的，當牠們依偎或伸展時，會散發出薰衣草的氣息，為受驚的毛小孩提供更加舒緩的環境。(petco.com售價80元)





Best Friends by Sheri Calming Lux Fur Donut Cuddler Bolster Cat & Dog Bed。取自Martha Stewart Living

獸醫布朗絲(Jennifer Bruns)說，這款抗焦慮寵物床是希望安撫動物的最佳選擇之一。該設計能有效支撐關節 並提供鎮靜、發熱的效果。布朗絲說，它非常適合喜歡蜷縮的狗，凸起的邊緣營造出安全感並提供頭部和頸部支撐。(petsmart.com售價35元)





Top Paw Knit Snuggler Cave Dog Bed。取自Martha Stewart Living

3.Top Paw Knit Snuggler Cave Dog Bed

當你享受按摩之後，治療師通常會用毯子把你裹起來、蓋好被子，鼓勵你好好放鬆。購買這張抗焦慮床，你的寵物也會有同樣的感覺。根據布朗絲的說法，這張床可為愛犬提供了一個休息和放鬆的地方，它有一個隱藏的口袋，狗兒如果需要可以鑽進去、依偎在裡面。(petsmart.com售價26元)





Top Paw Orthopedic Cuddler Striped Dog Bed。取自Martha Stewart Living

4.Top Paw Orthopedic Cuddler Striped Dog Bed

隨著愛犬陪伴你的時間增長，牠們的身體也逐漸衰老。牠們可能會感到關節和骨骼疼痛，並且在晚上難以從你的床上起身。布朗絲建議，為幫助他們避免不適，可嘗試使用這種專為高齡寵物準備的抗焦慮寵物床。她表示，這張床提供了最佳舒適度，記憶泡綿可支撐狗狗的骨骼和關節；柔軟的長毛絨，讓毛小孩可以真正放鬆，可拆卸的枕頭也增添更多的舒適感。(petsmart.com售價50元)

Barkbox Dog Bed, 2-in-1 Memory Foam Donut Cuddler Dog and Cat Bed。取自Martha Stewart Living

羅培茲說，這款Barbox的記憶海綿床是給焦慮的狗兒的最佳選擇。這是有充分理由的：它由記憶海綿製成，可提供更多的緩衝和支撐，且外面的布罩可機洗。 人造毛皮讓緊張的毛小孩感到舒緩，特殊的設計有助於緩解包括髖關節發育不良、關節炎和其他疾病導致的疼痛。有大小數種尺寸中可選擇，適合不同寵物的體型。(亞馬遜 網站售價43元)

Fable Pets' Signature Crate。取自Martha Stewart Living

如果你的狗對任何事都很容易感到焦慮，從大聲喧嘩到有客人進屋，這款設計先進的抗焦慮寵物床或許值得投資 ，還可以將它放在室外。菲多推薦這款值得購買的木製矮几兼床具。她說，它不僅可搭配家中其他家具，而且模仿自然巢穴可減少寵物焦慮。(fablepets.com售價395元)





Lesure Calming Flower Bed。取自Martha Stewart Living

這張床可能看起來像一朵可愛的花，但無論寵物們喜歡什麼睡姿，床墊都可為牠們提供舒適和支撐。採用超柔軟的羊毛絨面製成，可為毛小孩提供安全和溫暖，同時還可以機洗，輕鬆處理掉落的狗毛和皮屑。顏色有粉紅色、綠色、灰色或駝色可供選擇。(亞馬遜網站售價29元)





Friends Forever Coco Donut Dog Bed。取自Martha Stewart Living

有些幼犬睡覺時會露出肚子，隨時準備讓人撫摸和抓撓，其他的或許喜歡鑽進沙發枕頭或躲在毯子下。如果你的愛犬屬於後者，這款Friends Forever寵物床非常適合牠們，可以很容易窩在裡面，並從人造毛皮布料獲得溫暖和舒適。布罩可以在洗衣機中清洗，有各種顏色可選擇。(亞馬遜網站售價110元)





Casper Dog Bed。取自Martha Stewart Living

如果你有個頂級床墊，為什麼你心愛的狗兒不該有呢？Casper這款記憶海綿寵物床可緩解狗兒的焦慮，並為牠老化的骨骼提供支撐。這款抗焦慮床也很適合喜歡抓撓和挖掘的毛小孩，因為超細纖維混合材質使其幾乎堅不可摧。外層襯裡可以取下扔進洗衣機中，但並不需要經常這樣做，因為消費者評論指出，它可以吸收口水和毛屑，保持長時間的清潔。(亞馬遜網站售價125元)

GASUR Small Dog Bed & Cat Bed。取自Martha Stewart Living

每個小孩都喜歡帶個枕頭、毯子，搭個帳棚，躲在裡面度過一個下午。你的愛犬同樣可以在這個帶頂篷的抗焦慮床上找到同樣的舒適感，且非常適合喜愛挖洞的小型犬。床罩柔軟又舒適，還可機洗。特別設計的頂篷提供充足的遮蔭，讓愛犬可躲避從窗戶照射進來的陽光。如果小狗特別容易緊張，它也提供足夠的安全感和隱私。(亞馬遜網站售價31元)