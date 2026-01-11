鮭魚新吃法「鎖住鮮美」 無油煙、免洗鍋15分鐘上桌

網友分享鮭魚簡易食譜。鮭魚示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Malidate Van）

簡易食譜來了！小紅書 網友「輕舟食記」近日分享「15分鐘解鎖鮭魚 新吃法」影片，主打用錫箔紙包煮，強調「沒有油煙、還不用洗鍋」，稱能最大程度鎖住鮮味並做出豐富層次。作者列出食材為鮭魚、彩椒、洋蔥、大蒜，調味則以奶油、黑胡椒鹽為主，引來大量留言討論作法細節與口感。

「輕舟食記」貼文中說明，作法從鮭魚解凍後吸乾表面水分開始，接著調製「蒜香奶油醬」作為靈魂：軟化奶油加入彩椒丁、蒜末與黑胡椒鹽拌勻。作者在錫箔紙霧面側抹少量橄欖油，鋪上洋蔥與彩椒絲後放上魚排，將奶油醬均勻塗抹表面，四邊疊起壓緊並略醃10分鐘，再放入「非塗層鍋」全程最小火加熱；待錫箔紙鼓起到最大時戳小孔排氣，再煮5分鐘，關火後以餘溫燜2分鐘，宣稱成品「香嫩、多汁、清爽」。

留言區最多爭議集中在油脂：有網友直言鮭魚已油又加奶油，「用檸檬胡椒抹一下丟氣炸鍋就很好吃」，也有人吐槽「這麼多奶油等於炸了」；但也有網友替作者解釋，影片用的可能是較瘦的鮭種，奶油可調和口感，底下蔬菜也能吸收香氣。另一派則質疑時間與火候，直喊「烤這麼久一定很柴」、「看著就覺得腥」，並主張只有煎的才好吃。

面對「鍋裡不放水會不會糊底」、「錫箔紙如何不糊底」等問題，作者回覆不需加水，因洋蔥、彩椒與魚本身水分足以形成蒸氣內循環，關鍵是錫箔紙要封緊但別破、且全程小火；若想偷懶只放鹽胡椒，則建議底部仍要墊洋蔥、彩椒等含水蔬菜。

也有不少人詢問能否改用烤箱、氣炸鍋或電磁爐，作者表示理論上可行，並稱之後會再拍示範。