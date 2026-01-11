我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有高薪不是中樂透 她32歲已經為退休存到50萬美元

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

鮭魚新吃法「鎖住鮮美」 無油煙、免洗鍋15分鐘上桌

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享鮭魚簡易食譜。鮭魚示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Malidate Van）
網友分享鮭魚簡易食譜。鮭魚示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Malidate Van）

簡易食譜來了！小紅書網友「輕舟食記」近日分享「15分鐘解鎖鮭魚新吃法」影片，主打用錫箔紙包煮，強調「沒有油煙、還不用洗鍋」，稱能最大程度鎖住鮮味並做出豐富層次。作者列出食材為鮭魚、彩椒、洋蔥、大蒜，調味則以奶油、黑胡椒鹽為主，引來大量留言討論作法細節與口感。

「輕舟食記」貼文中說明，作法從鮭魚解凍後吸乾表面水分開始，接著調製「蒜香奶油醬」作為靈魂：軟化奶油加入彩椒丁、蒜末與黑胡椒鹽拌勻。作者在錫箔紙霧面側抹少量橄欖油，鋪上洋蔥與彩椒絲後放上魚排，將奶油醬均勻塗抹表面，四邊疊起壓緊並略醃10分鐘，再放入「非塗層鍋」全程最小火加熱；待錫箔紙鼓起到最大時戳小孔排氣，再煮5分鐘，關火後以餘溫燜2分鐘，宣稱成品「香嫩、多汁、清爽」。

留言區最多爭議集中在油脂：有網友直言鮭魚已油又加奶油，「用檸檬胡椒抹一下丟氣炸鍋就很好吃」，也有人吐槽「這麼多奶油等於炸了」；但也有網友替作者解釋，影片用的可能是較瘦的鮭種，奶油可調和口感，底下蔬菜也能吸收香氣。另一派則質疑時間與火候，直喊「烤這麼久一定很柴」、「看著就覺得腥」，並主張只有煎的才好吃。

面對「鍋裡不放水會不會糊底」、「錫箔紙如何不糊底」等問題，作者回覆不需加水，因洋蔥、彩椒與魚本身水分足以形成蒸氣內循環，關鍵是錫箔紙要封緊但別破、且全程小火；若想偷懶只放鹽胡椒，則建議底部仍要墊洋蔥、彩椒等含水蔬菜。

也有不少人詢問能否改用烤箱、氣炸鍋或電磁爐，作者表示理論上可行，並稱之後會再拍示範。

鮭魚 小紅書 料理食譜

上一則

日本研究：口腔健康與能否長壽大有關係

延伸閱讀

「超蒜蒜蝦飯」食譜 「先醃、再煎、後炒」出鍋香到爆

「超蒜蒜蝦飯」食譜 「先醃、再煎、後炒」出鍋香到爆
豆腐包裝水別倒掉 可以做出美味甜點

豆腐包裝水別倒掉 可以做出美味甜點
雞蛋大解密：從水波蛋到煎蛋…營養師揭最健康到最不健康吃法

雞蛋大解密：從水波蛋到煎蛋…營養師揭最健康到最不健康吃法
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

熱門新聞

民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

2026-01-05 10:15
網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。美聯社

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

2026-01-04 12:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

2026-01-06 09:06

超人氣

更多 >
另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事

買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事
出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了