不用水改用牛奶煮開義大利麵 嘗起來全新感受

煮義大利麵時加入煮麵水是重要步驟，但專家推薦用牛奶煮麵條，再用煮麵條的牛奶煮義大利麵就會有濃郁醬汁。示意圖。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

說到煮生義大利麵條，很多人會想到用水煮，但其實牛奶 是更好的選擇。Daily Meal報導，用牛奶煮義大利麵條可以創造出有更濃郁醬汁的義大利麵，也能節省製作奶油炒麵糊（roux）的時間，但要注意不能使用太高的溫度烹煮，才不會讓牛奶的苦味毀了料理。

報導指出，煮大部分義大利麵的過程中，加入一些煮麵條的水是重要步驟，因為生麵條在煮的過程中流至水中的澱粉能幫助乳化以及讓醬汁變得濃稠，而用牛奶煮生麵條能讓牛奶中有澱粉，就能變成濃稠醬汁，若想製作一碗黏糊糊的起司通心粉或一鍋到底義大利麵，用牛奶煮生麵條將會讓料理整個不同。

不過用牛奶煮麵條需要注意幾件事情。首先牛奶和加了鹽的水不同，牛奶在高溫時會沸騰及燒焦，當它是義大利麵的醬汁基底時，若加熱到超過一定溫度來煮麵條，就會讓料理帶有苦味，若用低溫，煮的時間過長牛奶則可能燒焦，但若不介意要花更多時間及要在煮滾時持續攪拌，用牛奶煮義大利麵將得到有濃稠醬汁的美味義大利麵。

報導指出，牛奶在約華氏180度沸騰，沸點比水低，所以用牛奶煮義大利麵時要用小火慢燉，而不是像用煮麵水時是用煮滾的水煮；使用牛奶時，不停地攪拌也很重要，因為燒焦的乳脂會黏在鍋底，使牛奶產生苦澀的焦味，最後滲入到義大利麵中。

牛奶也因為會增加奶油味和水分，因此成為加熱因冷藏變得乾巴巴的義大利麵的好武器。在要加熱的義大利麵中加入幾湯匙的牛奶，就能讓前一天做的義大利麵恢復原來的黏稠狀態。