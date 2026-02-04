美國心臟協會示警：近9成民眾受「沉默心臟病」威脅

美國心臟協會表示，近九成民眾患有「沉默心血管症候群」。（示意圖取自Pexels）

Newsnation報導，美國心臟協會（AHA）近日發布最新報告指出，高達近90%的美國民眾正受到一種「沉默心臟病 」的威脅。

專家警告，這種被稱為「心血管─腎臟─代謝症候群」（Cardiovascular-Kidney-Metabolic syndrome，簡稱 CKM）的疾病，正以前所未有的速度影響大眾健康。

AHA指出，CKM症候群並非單一器官的疾病，而是在體內產生的連鎖反應。該病症將心臟病、腎臟病、糖尿病 及肥胖緊密連結在一起。

西北大學的康醫師（Dr. Sadiya S. Khan，音譯）表示：「這些數據應該敲響警鐘，特別是對年輕族群而言，因為這預示了我們未來的健康縮影。」

分析顯示，超過80%的年輕人與中年人已經出現該疾病的早期徵兆。醫生提醒，CKM症候群的風險因子包括：

•高血壓

•高三酸甘油酯

•膽固醇數值異常

•高血糖

康醫師強調，在現實生活中，這些健康問題往往不會孤立存在。如果分開診斷或在各自的專科領域（如單看心臟科或腎臟科）進行「孤島式」治療，將會錯失及早干預的良機。

康醫師補充，將CKM定義為一種綜合症候群，能促進更早期的篩檢、檢測與協調性照護。這項新架構旨在橫向連結基層醫療、心臟科、腎臟科及內分泌科，為患者提供更全面的診療服務。