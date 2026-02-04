我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

美國心臟協會示警：近9成民眾受「沉默心臟病」威脅

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國心臟協會表示，近九成民眾患有「沉默心血管症候群」。（示意圖取自Pexels）
美國心臟協會表示，近九成民眾患有「沉默心血管症候群」。（示意圖取自Pexels）

Newsnation報導，美國心臟協會（AHA）近日發布最新報告指出，高達近90%的美國民眾正受到一種「沉默心臟病」的威脅。

專家警告，這種被稱為「心血管─腎臟─代謝症候群」（Cardiovascular-Kidney-Metabolic syndrome，簡稱 CKM）的疾病，正以前所未有的速度影響大眾健康。

AHA指出，CKM症候群並非單一器官的疾病，而是在體內產生的連鎖反應。該病症將心臟病、腎臟病、糖尿病及肥胖緊密連結在一起。

西北大學的康醫師（Dr. Sadiya S. Khan，音譯）表示：「這些數據應該敲響警鐘，特別是對年輕族群而言，因為這預示了我們未來的健康縮影。」

分析顯示，超過80%的年輕人與中年人已經出現該疾病的早期徵兆。醫生提醒，CKM症候群的風險因子包括：

•高血壓

•高三酸甘油酯

•膽固醇數值異常

•高血糖

康醫師強調，在現實生活中，這些健康問題往往不會孤立存在。如果分開診斷或在各自的專科領域（如單看心臟科或腎臟科）進行「孤島式」治療，將會錯失及早干預的良機。

康醫師補充，將CKM定義為一種綜合症候群，能促進更早期的篩檢、檢測與協調性照護。這項新架構旨在橫向連結基層醫療、心臟科、腎臟科及內分泌科，為患者提供更全面的診療服務。

心臟病 糖尿病 血糖

上一則

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

下一則

阿凱迪亞跑馬場 2月21日至22日春節園遊會 紅包抽獎最高5千

延伸閱讀

若你一直是這種生活型態 心臟疾病風險高出一般人16%

若你一直是這種生活型態 心臟疾病風險高出一般人16%
新州67歲翁鏟雪突發疾病倒地不治 心臟協會示警

新州67歲翁鏟雪突發疾病倒地不治 心臟協會示警
新州67歲翁鏟雪倒地不治

新州67歲翁鏟雪倒地不治
夏威夷凱瑟醫療集團 新設腫瘤科病房

夏威夷凱瑟醫療集團 新設腫瘤科病房
養生／固定時間就寢 有助降低血壓

養生／固定時間就寢 有助降低血壓
美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘

美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗