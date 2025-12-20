我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

膳食補充品含壯陽藥 FDA緊急召回

編譯陳盈霖／綜合報導
美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布緊急召回這款，有助改善男子性功能障礙的膳食補充品。（FDA官網）
洛杉磯福斯新聞FOX 11報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布緊急召回MR.7 SUPER 700000膳食補充品，因膠囊中遭檢驗出含有治療男性勃起功能障礙的活性成分「西地那非」（Sildenafil）與「他達拉非」（Tadalafil）。

FDA表示，經分析顯示後，製造商StuffbyNainax LLC自願召回所有批次的MR.7 SUPER 700000膠囊產品。西地那非以商品名「威而鋼」（Viagra）和「Revatio」販售，他達拉非則以「犀利士」（Cialis）為商品名稱販售。對正在服用某些處方藥的人來說，攝取含有上述這兩種成分可能造成嚴重健康風險。

FDA表示，硝酸鹽（certain）存在於某些用於治療糖尿病、高血壓、高膽固醇與心臟病藥物中，若西地那非或他達拉非與含硝酸鹽藥物產生交互作用，可能導致血壓危險性驟降，嚴重恐危及生命。

根據FDA，MR.7 SUPER 700000是一款男性保健品，以「男性增強」為訴求，於2025年8月至11月期間，透過網路販售給全美少量消費者。受影響產品並未標示批號或有效期限。消費者可透過電話346- 441-9470或電郵[email protected]與該公司聯繫。

FDA 心臟病 糖尿病

