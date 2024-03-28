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治癒加州系列(十之二)

記者趙健╱洛杉磯市報導
「少數族裔媒體健康報導協作計畫」的合作媒體於日前在南加大Wallis Annenberg Hall參加研討會。（記者趙健╱攝影）
「少數族裔媒體健康報導協作計畫」的合作媒體於日前在南加大Wallis Annenberg Hall參加研討會。（記者趙健╱攝影）

治癒加州系列（Healing California）南加大安那伯格新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策劃

今年，世界日報受邀參加由南加州大學安那伯格健康議題新聞中心 (USC Annenberg Center for Health Journalism）策畫的「治癒加州」（Healing California）少數族裔媒體協作項目，成為該項目的獨家華文媒體合作夥伴。

該項目探討由制度性不平等引發的健康問題，並將這些問題引入更廣泛的視野。為期一年的專題合作報導將涵蓋心理健康、老齡化、經濟及食品取得不足、住房問題等多個方面的議題。世界日報將與該新聞中心合作，研究華裔社區的健康和福祉問題，並每月提供一篇反映社區視角的深度報導，全年共十篇。

治癒加州系列(十之二)

●華人離婚率低非幸福指標 低質量婚姻致抑鬱

●伴侶難尋、壓力難解 華人婚姻陷困境

●家醜不可外揚 華人婚姻諮商認知有誤區

●夫妻感情不和睦 免費資源可求助

這次南加州大學與少數族裔媒體的合作，合作夥伴尚包括洛杉磯韓國日報（Korean Daily）、AsAmNews、Black Voices News和Sacramento Observer，以及服務目西語裔社區的電視媒體Univision LA、Univision Sacramento和Univision Bay。南加大新聞中心將透過定期舉辦研討會、專題會議、分組討論等方式，加強少數族裔媒體之間的交流合作。同時，還將提供項目管理團隊、專家資源和專題培訓，協助合作媒體擴大傳播範圍。

加州大學 南加大 世界日報

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