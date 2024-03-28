治癒加州╱夫妻感情不和睦 免費資源可求助

在非營利機構「愛與衝突和睦事工」服務多年的心理輔導師牟大明，對華人夫妻提出建言。（受訪人提供）

雖然婚姻諮詢，尤其是中文服務，非常稀缺且昂貴，但社會上仍有一些免費資源可供利用。例如，在華人 教會中，通常設有家庭支持小組，婚姻出現危機的夫妻，可尋求牧師或小組其他成員幫助和情感支持。

加州聯邦醫療補助計劃（Medi-Cal，俗稱白卡）或聯邦醫療保險 (Medicare， 俗稱紅藍卡)的持卡人，可以尋求華埠 服務中心行為健康中心的社區諮詢服務，其中包含婚姻諮詢（Couple Counselling）。對不符合保險條件的民眾，華埠服務中心可根據收入水平和家庭規模進行滑動比例收費。 此外，民眾還可透過免費搜尋平台Psychology Today，搜尋夫妻關係諮商師。

若需要緊急心理諮詢服務或尋求情感支持，可致電211（全國範圍內）或800-854-7771（洛杉磯縣內）獲得人工幫助。與家庭暴力有關問題，可致電800-978-3600。 這些熱線不僅提供全天候服務，還有普通話和廣東話服務。

「每個人的婚姻都有各自問題」。已婚39年的華人Isaac Hung表示，他從未見過沒有爭吵的夫妻。在婚姻關係中，當一方堅持某一立場時，就會引發爭吵。而當雙方感到疲倦後仍繼續爭吵，那可能就是夫妻關係破裂的開始。

「解決婚姻矛盾需要雙方妥協，有時是你，有時是你的伴侶。但更重要的是，需要表達感謝，感謝對方的妥協，承認妥協存在，這是一種相互尊重 」。Isaac說，但在中國傳統文化中，男性往往認為自己更強大，想讓他們回頭說謝謝或對不起非常困難，他至今仍在學習。 「但這是我們保持婚姻關係更牢固的方式」。