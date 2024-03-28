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治癒加州╱家醜不外揚 華人婚姻諮商認知有誤區

記者趙健╱洛杉磯市報導
華人認為「家醜不可外揚」，當婚姻出現問題時，往往選擇避而不談，更不願尋求外界的幫助。（記者趙健/攝影）
華人認為「家醜不可外揚」，當婚姻出現問題時，往往選擇避而不談，更不願尋求外界的幫助。（記者趙健/攝影）

華人認為「家醜不可外揚」，當婚姻出現問題時，往往選擇避而不談，更不願尋求外界幫助；加之缺乏情緒教育和心理輔導體驗，華人多對婚姻諮商服務持懷疑態度 。

「許多華人認為婚姻諮詢是騙錢的」。婚姻諮詢師牟大明表示，通常只有當婚姻關係處於破碎邊緣時，華人才會開始尋求解決方法，但此時往往已經來不及。牟大明在非營利組織「愛與衝突和睦事工」服務多年，該機構成立10年，服務超過450對夫妻。

她補充「還有一些夫妻在嘗試兩、三次諮詢課程後，未如期獲得立竿見影效果，就放棄了」。但一段冰凍三尺的關係，是很難在短時間內被解決的。實際上，夫妻雙方在前幾次輔導中，說出更多內心想法後，很容易發生更激烈爭吵。

牟大明直言，「婚姻諮詢成功率並不高，只有約30%至35%」。調解夫妻關係是一項極具挑戰的工作，經常要扮演「警察」角色。有時在線下輔導時，甚至會遇到夫妻當場發生肢體衝突的情況。

另一位心理諮商師張一指出，有些華人移民把心理醫師視為「救命稻草」，認為心理輔導師等同於醫師，期待能獲得對症下藥的幫助。她分析，這種誤解可能源自語言的偏見──中文的心理諮詢師和精神科醫師常被模糊地統稱為「心理醫師」。

此外，張一補充道，對大部分人來說，婚姻諮詢的費用高昂，難以負擔。目前商業諮詢師的市場報價約在每小時150到300元不等；而以公共服務為目的的社區心理輔導組織，則面臨人手短缺情況，咨詢預約至少需要排隊兩個月以上，而會說中文的諮詢師，更是少之又少。

一位在矽谷工作的華人軟件工程師Frank胡表示，雖然一些公司會為員工提供免費心理諮詢服務，但華人通常對分享生活困境和心理狀況缺乏安全感，或是不認為心理問題嚴重到需要尋求幫助的地步。 此外，與不同文化背景的諮詢師建立聯繫，也是一個挑戰。

值得注意的是， 父母的婚姻關係會直接或間接影響孩子的情緒和行為。 在牟大明最近接觸的兩起青少年自殺案件中，都涉及父母關係長期不和。牟大明解釋，當父母發生衝突時，幼齡兒童會認為是他的錯，進而產生自我厭惡和自卑感；而青春期的孩子，則會因為父母關係不和，向外尋求情感寄託，出現吸毒、早戀等情況。

華人 矽谷 移民

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