我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

邊境直擊／中國走線人入境後去哪？找工作、拿身分…難關重重

記者子為、陳開、趙健／聖地牙哥報導
中國走線人入境美國後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。(記者趙健／攝影）
中國走線人入境美國後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。(記者趙健／攝影）

走線人費盡千辛萬苦翻過邊境的高牆進入美國，這看似是一段旅程的結局，但其實是萬里長征的開始。對於中國走線人而言，大多人來美國的目的是為了賺錢糊口，在入境後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。

根據一位入境後在洛杉磯打工的走線人小李的分享，跨越邊境後，走線人們會先等待被CBP接走，有時候需要在荒野之中等上幾日，然後會被送到不同的CBP辦公點，接受審訊和登記，接著會被送到救濟站，可以獲得一些飲食，吃飽喝足後最後尋找下一站並開始在美國的生活。

但是，小李指出，許多中國走線人因為目標明確，且來美國已將需要做的事情安排妥當，會跳過在救濟站吃飯的步驟，而是直接奔往想去的地方，並努力找工作，以盡快開始賺錢。小李表示，對於中國走線人而言，目前最熱門的目的地是紐約法拉盛，因為那邊適合的工作機會更多，且公交方便，其次是洛杉磯丁胖子廣場。

資深移民律師劉龍珠表示，走線人進入美國後都會申請政治庇護以求獲得身分，因為走線是非法途徑，非法入境後結婚也不能獲得身分。大多中國走線人在抵達美國前就已經找好律師，進入移民監後，會立馬有律師前去保釋，再協助申請政治庇護，並等待面試。離開移民監，律師會協助先申請工卡，再申請綠卡。

劉龍珠說，走線人申請政治庇護並獲得身分的過程往往遙遙無期。在移民局面試後，等通知可能就得花上兩三年，如果面試不通過，還可以打庭甚至再上訴，這個過程可以等上十年。劉龍珠指出，目前走線人成功申請政治庇護的比例約為三分之一，此前因為聽說在夏威夷打庭容易通過，還掀起了一番潮流。

不過，劉龍珠指出，很多中國走線人並不在乎獲得美國身分，因為其主要目的是賺錢，許多人在中國已有家庭，故不計畫在美國久待，打拚幾年後會選擇回國，所以即便沒有獲得工卡或身分，也會選擇黑在美國繼續賺錢。作為黑戶，雖然留在美國困難，但想回中國時可以隨時坐飛機回去。

基於現在中國走線人不斷增加，辦理政治庇護也出現了新趨勢。劉龍珠分享，許多走線人在移民監就會被簡單訊問，如果問話不通過會立即被遣返。他還指出，目前中國走線人常用於申請政治庇護的原因主要有：宗教原因、遭到政府迫害、因拆遷上訪被毒打等。

根據在邊境上幫助走線人的志願者透露，目前走線入美的移民中約有20%會被遣返，因為人數增加，部分走線人在接受登記後，就面臨被丟在街上的情況，前途未卜。記者走訪聖地牙哥機場時，發現一些西裔走線人會滯留和駐紮在機場，等待明確下一步動作，但機場並未看見中國走線人身影。

走線 移民局 庇護

上一則

2024玫瑰花車搶先看 華人義工積極參與花車裝飾

下一則

聖地牙哥75%官員曾遭威脅騷擾

延伸閱讀

不甩聯邦 德州新法授權州警逮捕、驅逐無證客

不甩聯邦 德州新法授權州警逮捕、驅逐無證客
新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情

新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情
排華法案廢除80周年 拜登：華裔豐富美國

排華法案廢除80周年 拜登：華裔豐富美國
大浪打翻利比亞移民船 61死

大浪打翻利比亞移民船 61死
被海浪沖走、野牛衝撞…別顧著拍照 忽略安危

被海浪沖走、野牛衝撞…別顧著拍照 忽略安危
別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了