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邊境直擊／半百中國大媽刷抖音學走線 跋山涉水「去看世界」

記者趙健、陳開、子為／聖地牙哥縣報導
來自中國東北的大媽通過抖音學習「走線」，最終抵達美墨邊境。（記者趙健/攝影）
來自中國東北的大媽通過抖音學習「走線」，最終抵達美墨邊境。（記者趙健/攝影）

中國「走線人」的信仰，一為掙錢，二為自由，是目前各大主流媒體的普遍看法。然而，在本報記者採訪的過程中，卻發現了一位逍遙自在的中國東北大媽；她既沒有抱怨社會的不公，也沒有講述自己的苦難經歷，她說：「別人都說世界那麼大，我也想去看看。」

在美墨邊境的營地上，一位年過50歲的大媽倚坐在一塊巨石前方；她穿了很多衣服，頭上裹著厚實的白色圍巾，身上的大紅色棉襖裡加了幾層衣服顯得臃腫不堪，胸前掛著一個迷彩儲水袋，腿上緊緊纏著毛毯，渾身上下裹得像一個彩色粽子，連表情也很難看清。

大媽的左手邊立著一把自製的、用黑色垃圾袋和樹枝撐起的「擋風傘」，雖然已被荒野狂風撕扯得破爛不堪，卻也在這荒漠上為大媽創造了一小片「溫暖」之地。她就這麼一直坐在這裡望向遠方。

由於天氣寒冷，大媽利用枯枝生起了一個小火堆，一副要在此地長久駐紮的架勢。大媽說，她來自中國東北的一個小縣城，沒有子女，也沒有家人，獨自生活。即便在走線途中，她也沒選擇與別人抱團，「像我這般年紀，可能年輕人也不想被拖累」。

從某個角度來看，社群媒體的興起，加速了社會的平等；信手拈來的信息，讓生活在社會低層的人也有了逐夢的機會。大媽說，她平時最大的愛好就是在手機上刷小視頻，雖然從未出過國，卻已經「見識」過許多地方，她知道紐約中央公園和好萊塢星光大道，也知道法拉盛和丁胖子廣場。

「別人都說世界那麼大，我也想去看看。」大媽說。

當然，賺錢也是她實實在在的需求。大媽說，在老家，一旦過了45歲，連洗碗這樣的工作也找不到。到了她現在這把年紀，想找工作更是難上加難，「不如出去闖一闖。」

於是，在抖音的幫助下，大媽從東北一路南下，經歷了夏天和秋天，來到了7000哩外的加州。但大媽沒想到邊境的風這麼大、氣溫這麼低。「我沒帶太多衣服，這一身都是志願者給的，或在營地撿的，衣服、背包、毯子、水、食物……。」大媽還說，建議之後來的中國走線人，一定要穿多一點，營地夜晚的寒冷，真的要人命。

當被問及路上的花費時，大媽回答：「基本上沒花什麼錢，都是跟著抖音學的。」

夢想總與年齡逆向而行，但在大媽身上似乎並非如此。

走線 抖音 加州

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