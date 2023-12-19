邊境直擊／志願者徒步補給 在崎嶇走線路背出「生命線」

志願者身背物資，在崎嶇山路中設置臨時補給點。（Border Kindness提供）

目前在西南邊境為走線 人提供幫助的非盈利機構，主要有兩個，分別是Border Kindness與Al Otro Lado。他們除了為美國海關與邊境保護局(CBP )的臨時營地供應物資外，還會在走線人常走的路途中設置補給點，提供水、罐頭食品及禦寒衣物等。

有中國走線人稱，越靠近邊境，越是此前準備的物資快耗盡之時，這些臨時補給點就是他們的「生命線」。

Border Kindness指出，志願者團隊會定期用徒步的方式，在邊境附近30哩範圍的山道上，留下罐頭食品、水、衣服及棉被等物資。這些山路十分崎嶇，而且每年冬季都會下雪；在這種荒無人煙的地方遭遇危險，基本是求助無門。走線人通常要在如此危險的境地中走30到40哩路，才能抵達相對安全、「有人」的邊境墻地區。

崎嶇山路中的臨時補給點。（Border Kindness提供）

加上這裡是入境美國前的最後一段路，許多走線人走到這裡，攜帶的物資已基本耗盡。倘若在飢餓、寒冷中繼續走非常耗費體力的崎嶇山路，對他們的健康甚至是生命，都是嚴重威脅。因此設置臨時補給點非常重要。有中國走線人表示，山路有的地方坡度很陡，需要手腳並用才能前進；志願者不畏艱險與辛勞，讓他真切感受到人性的光輝。

Border Kindness還指出，在這些山路中，志願者經常能看到撕毀的護照或其他相關證件。說明許多走線人堅決不回祖籍國的決心，他們希望透過撕毀護照，及時被CBP逮捕，也可免於被遣返 。