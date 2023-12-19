邊境直擊／非營利組織批CBP：讓走線人雪上加霜

非營利組織認為CBP不夠恪盡職守，且其對待走線人的方式不符合人道主義精神。（記者子為/攝影）

在位於聖地牙哥縣的美墨邊境，目前為走線 人提供物資援助的多為非營利組織和志願者，他們中大多對美國海關與邊境保護局（CBP ）的作為有所異議，認為CBP不夠恪盡職守，且其對待走線人的方式不符合人道主義精神，導致許多走線人的處境艱難，雪上加霜。

公益組織Al Otro Lado長期為走線人提供人道主義幫助，其執行董事Erika Pinheiro在接受本報採訪時表示，目前很多走線人來到美國後會被分配到露天的營地，等待被CBP帶走，但CBP並非每天都會來接人，導致有些走線人需要風餐露宿幾日，她曾見過有人在營地待了五天才被接走。

儘管CBP的政策會優先讓小孩離開，但她見過有嬰兒在露天營地待了一整夜後才被CBP接走。Pinheiro還指出，走線人的健康狀況也十分堪憂，遇上需要叫救護車的情況時，很難聯繫到CBP幫忙。

Pinheiro表示，CBP的移民營地選擇存在很大的問題，其所選擇的地方多是私有土地，許多土地的所屬者對此感到氣憤，因為走線人來到後，為了自身安全與溫暖，會砍樹和燒火，對於土地所屬者而言，這是對其財產的破壞。同時，CBP也不會給土地所屬者支付租金 。

根據Pinheiro的分享，CBP目前主要透過CBP One這款應用程式（App）讓走線人預約面談，而這款應用程式存在許多問題，比如提供的語言選擇十分有限，以及開放的預約時間也非常少，導致走線人很難成功預約。

Pinheiro還指出，除了CBP的作為有限，當地許多醫院對走線人的態度並不友好，一些急診室抱怨許多走線人裝病，而不願意接待走線人，但事實並非如此。同時，如果真的有走線人裝病去醫院，其所在的整個團隊都會被遣返，而界定走線人是否裝病的權力則在CBP的醫院手上。