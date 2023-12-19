我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

邊境直擊／為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

記者趙健、陳開、劉子為／聖地牙哥縣報導
林先生和太太花費近20萬美元，尋求一個改變兒子命運的機會。（記者趙健／攝影）
林先生和太太花費近20萬美元，尋求一個改變兒子命運的機會。（記者趙健／攝影）

選擇「走線」的人並不是都為了逃離政治體制，或尋求更好的經濟環境，他們之中也有家境相當殷實的人。例如林先生一家四口，在中國有房、有車、有自己的生意，但他們花費了近20萬美元，鋌而走險穿越邊境。究其原因，為的是改變他們患有「過動症」兒子的命運。

注意力不足 令老師頭痛

聽到「過動症」男孩，印象中出現一個在教室裡東奔西跑、擾亂課堂秩序的頑皮小男孩。而林先生八歲的兒子Leo卻異常安靜。在「川普牆」附近的一處走線客的營地旁，Leo正手握木棍，自顧自地在貧瘠的沙地上畫畫；他對周圍這個不尋常的世界似乎沒有任何興趣。

林先生說，Leo看似和普通的孩子沒有什麼不同，但他卻是一個令學校老師無比頭痛的二年級學生。「最初我們以為他是因為太調皮，故意不認真聽課，也不按時完成作業，後來看了醫生才知道，他這是注意力不足及過動症（ADHD）。」

八歲的Leo因患有注意力不集中及過動症（ADHD），在學校經常被老師批評。（記者...
八歲的Leo因患有注意力不集中及過動症（ADHD），在學校經常被老師批評。（記者趙健/攝影）

ADHD是一種常見的神經發育障礙，主要特徵是注意力缺失、容易分心，這使得患者在學校的表現和成績普遍較差。根據世界衛生組織（WHO）的統計，全球約有2％至5％的兒童和青少年被認為患有ADHD。在中國，ADHD的兒童患病率約為6.4%，這意味著中國的ADHD患兒接近2000萬。

每晚熬夜寫作業 憂惡化

「但在我們老家的學校，老師對這種病的了解非常少，他們只覺得Leo不聽話，影響班級秩序，甚至不讓其他同學和他玩......，老師還總怪我們不管他、不負責任。」林太太說，雖然Leo才上小學二年級，但由於注意力不集中，他們每晚必須全程陪著兒子寫作業，熬夜寫到午夜12點是家常便飯。一旦作業沒有完成，Leo第二天就會被老師責怪，不僅孩子難受，他們壓力也非常大。

林太太說，Leo因為這個病，在學校受到了許多委屈。他們擔心如果繼續這樣下去，Leo會像許多長期沒有被正確對待的過動症患兒一樣，發展為抑鬱症、雙向障礙等更為嚴重的心理疾病，他們不能接受這些問題降臨在兒子身上。

飛墨入美 一切安排妥當

為改變孩子命運，林先生與太太決定「潤美」；他們原本打算通過較為安全的旅遊入境，可簽證就是無法通過，只好踏上「走線」之路。林先生一家11月29日早晨穿越美墨邊境，抵達了一個距離「川普牆」只有20分鐘路程的營地，這裡聚集了40-50名來自世界各地「走線人」，他們正在等待命運的安排。而林先生和太太的兩個兒子，對於家庭正在經歷的巨變一無所知。

「我們總共花了近20萬美元。」林太太說，在中間人的安排下獲批了墨西哥的旅遊簽證，從中國直飛入境墨西哥。除了被邊境巡警逮捕的這段不可控的時間外，其餘事務都已安排妥當。等一切安頓好後，林先生就會回到山東老家繼續做生意。

林先生一家四口所在的營地距離邊境墻僅20分鐘路程，在記者採訪過程中，不斷有其他「...
林先生一家四口所在的營地距離邊境墻僅20分鐘路程，在記者採訪過程中，不斷有其他「走線人」抵達。（記者趙健/攝影）

走線 墨西哥 簽證

上一則

聯邦援助結束 糧食不安加劇 飢餓加州再現

下一則

華女師涉性侵學童被控18罪 最高可囚165年

延伸閱讀

一家人聖誕購物遭攔車 路怒者槍殺4歲童

一家人聖誕購物遭攔車 路怒者槍殺4歲童
不甩聯邦 德州新法授權州警逮捕、驅逐無證客

不甩聯邦 德州新法授權州警逮捕、驅逐無證客
法醫確認 屍塊全是李梅遺體 她父母在哪仍是迷

法醫確認 屍塊全是李梅遺體 她父母在哪仍是迷
新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情

新型非洲豬瘟病毒台邊境首檢出 在中國引嚴重疫情
遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密
自私父母冷氣吹到破萬摳醫藥費 遲緩兒燙傷慘死

自私父母冷氣吹到破萬摳醫藥費 遲緩兒燙傷慘死

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了