邊境直擊／為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

林先生和太太花費近20萬美元，尋求一個改變兒子命運的機會。（記者趙健／攝影）

選擇「走線 」的人並不是都為了逃離政治體制，或尋求更好的經濟環境，他們之中也有家境相當殷實的人。例如林先生一家四口，在中國有房、有車、有自己的生意，但他們花費了近20萬美元，鋌而走險穿越邊境。究其原因，為的是改變他們患有「過動症」兒子的命運。

注意力不足 令老師頭痛

聽到「過動症」男孩，印象中出現一個在教室裡東奔西跑、擾亂課堂秩序的頑皮小男孩。而林先生八歲的兒子Leo卻異常安靜。在「川普牆」附近的一處走線客的營地旁，Leo正手握木棍，自顧自地在貧瘠的沙地上畫畫；他對周圍這個不尋常的世界似乎沒有任何興趣。

林先生說，Leo看似和普通的孩子沒有什麼不同，但他卻是一個令學校老師無比頭痛的二年級學生。「最初我們以為他是因為太調皮，故意不認真聽課，也不按時完成作業，後來看了醫生才知道，他這是注意力不足及過動症（ADHD）。」

八歲的Leo因患有注意力不集中及過動症（ADHD），在學校經常被老師批評。（記者趙健/攝影）

ADHD是一種常見的神經發育障礙，主要特徵是注意力缺失、容易分心，這使得患者在學校的表現和成績普遍較差。根據世界衛生組織（WHO）的統計，全球約有2％至5％的兒童和青少年被認為患有ADHD。在中國，ADHD的兒童患病率約為6.4%，這意味著中國的ADHD患兒接近2000萬。

每晚熬夜寫作業 憂惡化

「但在我們老家的學校，老師對這種病的了解非常少，他們只覺得Leo不聽話，影響班級秩序，甚至不讓其他同學和他玩......，老師還總怪我們不管他、不負責任。」林太太說，雖然Leo才上小學二年級，但由於注意力不集中，他們每晚必須全程陪著兒子寫作業，熬夜寫到午夜12點是家常便飯。一旦作業沒有完成，Leo第二天就會被老師責怪，不僅孩子難受，他們壓力也非常大。

林太太說，Leo因為這個病，在學校受到了許多委屈。他們擔心如果繼續這樣下去，Leo會像許多長期沒有被正確對待的過動症患兒一樣，發展為抑鬱症、雙向障礙等更為嚴重的心理疾病，他們不能接受這些問題降臨在兒子身上。

飛墨入美 一切安排妥當

為改變孩子命運，林先生與太太決定「潤美」；他們原本打算通過較為安全的旅遊入境，可簽證 就是無法通過，只好踏上「走線」之路。林先生一家11月29日早晨穿越美墨邊境，抵達了一個距離「川普牆」只有20分鐘路程的營地，這裡聚集了40-50名來自世界各地「走線人」，他們正在等待命運的安排。而林先生和太太的兩個兒子，對於家庭正在經歷的巨變一無所知。