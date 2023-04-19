多款電動車抵稅 最高7500元

根據最新規定，部分電動車車款符合最高7500元稅收抵免。（雪佛蘭官網）

CBS電視台報導，根據財政部17日公告，符合最新電動車 補貼條件車型比往年少，但一些最知名的電動車仍符合條件。消費者購買這些汽車 ，最多可獲得7500元稅收抵免。

其中，16款新車及部分變體車款，有資格獲得全額或一半的新抵免額度，而九款車型，主要是外國製造車輛，暫時不符合條件。

迄今為止，大多數符合條件的車款，均為美國三大電動汽車製造商，福特（Ford）、通用（General Motors）和Stellantis及特斯拉（Tesla）。

不符合最新抵免條件的九種車款，主要來自現代（Hyundai）和日產（Nissan）等外國品牌。然隨著其中一些品牌正在美國建廠組裝，未來幾個月或幾年內可能會有些變化。

單獨的稅收抵免也適用於二手電動車，且對電池或製造商並沒有嚴格要求。使用過的電動車，有資格獲得較少的稅收抵免，還需一定收入要求。

租賃車輛也有資格獲得7500元抵免，這意味著想有更多選擇的駕駛人，可以租賃代替購買。

購買符合條件的車款可獲得最高7500元稅收抵免，汽車製造商沒有數量限制，只要符合要求即可，這與之前規定有所不同。

符合稅收抵免的電動車款。（製表：編譯陳盈霖）

一些過去有資格獲得稅收抵免的車款被取消，但政府官員告訴CNN，隨著汽車製造商爭先恐後將工廠和供應鏈轉移至美國，和其他簽署自由貿易協定的國家，未來將有更多車款列入名單。

財政部對電動車最新規定，來自國會去年通過的氣候和清潔能源法「通膨削減法」（Inflation Reduction Act.）。這些規定有助於將電動車電池、太陽能電池板和小型可充電電池等關鍵礦物供應鏈，從中國轉移出去。

若汽車製造商希望他們的電動車有資格獲得7500元稅收抵免，需滿足兩個主要要求：關鍵礦物與電池組件。

關鍵礦物要求，是替電動車電池提供動力的礦物（如鋰、石墨和銅等），需在美國或與其有自由貿易協定國家提取或加工一定比例。這些礦物也能在北美回收利用。電池組件要求則是需在北美製造或組裝一定比例的電池組件。

這些要求將在幾年內逐步提高。關鍵礦物比例將從2023年的40%增加至2027年的80%。電池組件比例從50%增加至2028年的90%。

根據最新電動車稅收抵免政策，這些材料可來自21個將與美國簽訂自由貿易協定的國家，包括澳大利亞、加拿大、智利、哥倫比亞、宏都拉斯、薩爾瓦多、約旦、韓國、墨西哥、日本 、新加坡等。

智利和澳大利亞等國擁有大量鋰供應和採礦業務。政府官員稱，新規定將使這些國家更具競爭力，礦產可不運抵中國，而是運往日本、韓國或直達美國。韓國、墨西哥和日本有主要的汽車組裝業務。

民眾可上www.fueleconomy.gov了解符合條件電動車更新名單。