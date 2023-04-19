我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

多款電動車抵稅 最高7500元

編譯陳盈霖／綜合外電報導
根據最新規定，部分電動車車款符合最高7500元稅收抵免。（雪佛蘭官網）
根據最新規定，部分電動車車款符合最高7500元稅收抵免。（雪佛蘭官網）

CBS電視台報導，根據財政部17日公告，符合最新電動車補貼條件車型比往年少，但一些最知名的電動車仍符合條件。消費者購買這些汽車，最多可獲得7500元稅收抵免。

其中，16款新車及部分變體車款，有資格獲得全額或一半的新抵免額度，而九款車型，主要是外國製造車輛，暫時不符合條件。

迄今為止，大多數符合條件的車款，均為美國三大電動汽車製造商，福特（Ford）、通用（General Motors）和Stellantis及特斯拉（Tesla）。

不符合最新抵免條件的九種車款，主要來自現代（Hyundai）和日產（Nissan）等外國品牌。然隨著其中一些品牌正在美國建廠組裝，未來幾個月或幾年內可能會有些變化。

單獨的稅收抵免也適用於二手電動車，且對電池或製造商並沒有嚴格要求。使用過的電動車，有資格獲得較少的稅收抵免，還需一定收入要求。

租賃車輛也有資格獲得7500元抵免，這意味著想有更多選擇的駕駛人，可以租賃代替購買。

購買符合條件的車款可獲得最高7500元稅收抵免，汽車製造商沒有數量限制，只要符合要求即可，這與之前規定有所不同。

符合稅收抵免的電動車款。（製表：編譯陳盈霖）
符合稅收抵免的電動車款。（製表：編譯陳盈霖）

一些過去有資格獲得稅收抵免的車款被取消，但政府官員告訴CNN，隨著汽車製造商爭先恐後將工廠和供應鏈轉移至美國，和其他簽署自由貿易協定的國家，未來將有更多車款列入名單。

財政部對電動車最新規定，來自國會去年通過的氣候和清潔能源法「通膨削減法」（Inflation Reduction Act.）。這些規定有助於將電動車電池、太陽能電池板和小型可充電電池等關鍵礦物供應鏈，從中國轉移出去。

若汽車製造商希望他們的電動車有資格獲得7500元稅收抵免，需滿足兩個主要要求：關鍵礦物與電池組件。

關鍵礦物要求，是替電動車電池提供動力的礦物（如鋰、石墨和銅等），需在美國或與其有自由貿易協定國家提取或加工一定比例。這些礦物也能在北美回收利用。電池組件要求則是需在北美製造或組裝一定比例的電池組件。

這些要求將在幾年內逐步提高。關鍵礦物比例將從2023年的40%增加至2027年的80%。電池組件比例從50%增加至2028年的90%。

根據最新電動車稅收抵免政策，這些材料可來自21個將與美國簽訂自由貿易協定的國家，包括澳大利亞、加拿大、智利、哥倫比亞、宏都拉斯、薩爾瓦多、約旦、韓國、墨西哥、日本、新加坡等。

智利和澳大利亞等國擁有大量鋰供應和採礦業務。政府官員稱，新規定將使這些國家更具競爭力，礦產可不運抵中國，而是運往日本、韓國或直達美國。韓國、墨西哥和日本有主要的汽車組裝業務。

民眾可上www.fueleconomy.gov了解符合條件電動車更新名單。

電動車 汽車 日本

上一則

洛市違建ADU 准就地合法

下一則

安排假結婚拿綠卡 華女被判緩刑24個月

延伸閱讀

防鋰電池火災 紐約議會提案免費換新

防鋰電池火災 紐約議會提案免費換新
Seohan投資7200萬喬州建廠 增180工作

Seohan投資7200萬喬州建廠 增180工作
續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻

續航力短、車型較小 2.5萬電動車來了 特斯拉、鴻海搶攻
換電動車最無奈的理由

換電動車最無奈的理由
電動車頻傳起火 南韓車主籲規定地下室不得設充電椿

電動車頻傳起火 南韓車主籲規定地下室不得設充電椿
尾氣排放限制 環保署設新規

尾氣排放限制 環保署設新規

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
近日，一個關於坑房東的微信群在網路瘋傳。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱租霸竟有微信群 用這些套路坑華人房東

2023-04-11 21:56

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」