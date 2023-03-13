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一分鐘看加州／麥當勞、必勝客 誇張招牌為何消失？

編譯胡立宗／綜合報導
麥當勞1953年開設的分店，位於洛杉磯縣唐尼市，現在還有營業。（取自維基百科／拍攝者為Northwalker）
麥當勞1953年開設的分店，位於洛杉磯縣唐尼市，現在還有營業。（取自維基百科／拍攝者為Northwalker）

第二次世界大戰結束後，美國的建築開始掀起古奇風（Googie）。在汽車、噴射機、太空熱與核子武器的影響下，現代主義的古奇風開始盛行，建築外貌講求流線、斜頂，有時還會像幽浮一樣，容易接受新鮮事物的加州，就成為古奇風的最好實驗場。洛杉磯國際機場原本的主題館（Theme Building）就是代表之一，中間的主體像幽浮(UFO)，四射的梁柱則模擬四濺的流星碎片。

圖一，洛杉磯國際機場的主題館就是古奇風的代表作。（洛杉磯國際機場提供）
圖一，洛杉磯國際機場的主題館就是古奇風的代表作。（洛杉磯國際機場提供）

1950年代的的速食業者也無不仿效，採用古奇風格的設計，誇張的建築加上誇張的招牌，連飛馳而過的駕駛大老遠都能認出這裡有家某某分店，著名的兩個例子就是麥當勞的大M招牌，與必勝客的紅帽屋。

麥當勞（McDonald's）在加州開的前幾家分店，無不以25呎高的巨型M型招牌作為門面，搭配的24小時不斷電的霓虹燈，讓人想忽略都難，洛杉磯縣唐尼市的分店，更乾脆把大M擺到建築裡，兩個ㄇ型拱門成為主梁。另外就是必勝客（Pizza Hut）的紅帽屋，一看到紅色屋頂，大老遠就知道這裡有間必勝客。

但是到了1960年代，古奇風就慢慢退潮流了，除了一部分批評來自於美學觀感不佳，稱古奇建築為視覺污染，另一部分是因為電視的興起，店家不必再靠建築外型打廣告，因此到了1970年代，古奇建築越來越少了。1990年代後，更因為外帶成為主流，速食餐廳本身的設計出不出奇已經不是重點，快速取餐的功能性反倒成為關鍵。

就連必勝客品牌主管Greg Creed在2018年受訪時都坦言，紅帽屋應該消失了，因為多數顧客已經不會在店內用餐了。同時古奇風的建築通風與散熱都不容易，建築成本又高，不如老老實實地蓋一間四四方方的屋子，專心調快出餐時間，才能趕上外帶需求。古奇風的消失也算是符合潮流，不過加州多地都還保有古奇建築，有興趣的人不妨一探。

必勝客的招牌紅帽屋。（取自Pizza Hut Blog網站）
必勝客的招牌紅帽屋。（取自Pizza Hut Blog網站）

必勝客的招牌紅帽屋。（取自Pizza Hut Blog網站）
必勝客的招牌紅帽屋。（取自Pizza Hut Blog網站）
圖一，洛杉磯國際機場的主題館就是古奇風的代表作。（洛杉磯國際機場提供）
圖一，洛杉磯國際機場的主題館就是古奇風的代表作。（洛杉磯國際機場提供）

洛杉磯國際機場 加州 麥當勞

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