新東方教育集團創始人俞敏洪 補教天王轉進直播

新東方教育集團創始人俞敏洪，帶領新東方走出「雙減」風暴，並成立東方甄選抖音直播間帶貨。（新華社）

因中國大陸「雙減政策」（減輕作業負擔、減輕校外培訓負擔），從補教業新東方轉型電商 平台的東方甄選，浴火重生。不過，新東方教育 集團創始人俞敏洪近來多次提及接班人問題。顯然年屆60歲的俞敏洪，儘管帶領新東方順利走出「雙減」風暴，但似乎已萌生退意。

轉型出擊 帶貨霸榜

據多知網報導，今年中國五四青年節當天，俞敏洪出現在新東方直播間，與新東方直播間CEO、前央視新聞主播張曉楠一起暢談青年成長。

俞敏洪在直播中表示：「如果把我的時間百分之百放到新東方和東方甄選，對我來說已經不划算了，在未來的20年裡，我是應該繼續做新東方和東方甄選，還是追求自己內心更加喜歡的事情？我現在還沒有想好。但是，我內心的天平是走向了——想要做自己更加喜歡的事情。」

「我可以作為新東方的創始人一直存在，但是後面我還是真的…。你看新東方直播間，為什麼我這麼長時間不來？因為我想，如果沒有我的話，你們靠自己到底能不能把這個平台撐下去？如果每次要我來了這個平台才能撐下去，我不來了你們就活不下去了，那這個平台我可以不要！作為一個商業模式，必須要有內生的成長力。」

身為新東方靈魂人物的俞敏洪，與新東方的形象早已難以分割。

早在去年4月，俞敏洪就曾發文稱：「我一直懷疑，我自以為為了新東方鞠躬盡瘁的努力，其實可能適得其反，已經成為新東方走向下一個階段的障礙。」

後來他闢謠：「我不是馬上要離開新東方，也不是扔下新東方不管，而是希望自己站在更高的層次來審視新東方，把新東方帶向更好的發展方向。」

在俞敏洪帶領下，2021年底新東方轉型鄉村振興，成立東方甄選抖音 直播間帶貨，2022年憑藉能說會道的雙語主播、知識性極強的介紹爆紅，在帶貨榜單上穩定霸榜，股價亦從3港元飆漲25倍，成為2022年最牛港股。

不過，今年2月以來，東方甄選股價又跌跌不休，到5月跌到25港元以下，較年初最高點跌去近七成，市值蒸發近500億港元。在東方甄選股價大跌的背後，流量的「觸頂」無疑是其股價下跌最主要的推手。

流量觸頂 帶來挑戰

俞敏洪表示，為什麼市場經濟那麼殘酷，以至於很多人都不喜歡市場經濟？就是因為市場經濟的淘汰率太高了。市場經濟意味著不管你背後有多少的背景，不管你以為自己有多厲害，放到市場經濟的大海中間，人們就會有選擇、有判斷。

往後看，「至於我帶領新東方的下一次飛躍，不太好說了。我覺得基本上只要大家的戰略方向一致，比如我的戰略方向跟他們一致，讓他們推動各往前走，或多或少都是在發展的道路上。」

他曾說，自家孩子沒有表達過要去新東方（的意願），新東方是一個股份幾乎都是公眾的公司，不存在二代接班問題，「像董宇輝這樣的人才未來是不是有可能接班，還是可以考慮的。」