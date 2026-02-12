避免火燒心…中醫師建議「餐前先墊胃」 推薦可先吃這些食物

年菜大魚大肉，小心熱量爆表，也要注意過飽易讓胃食道逆流反覆發作。（本報資料照片）

過年期間久坐少動，各種油膩年菜 及甜食吃不停，突然覺得一陣「火燒心」，這是胃食道逆流的典型症狀。中醫認為，當胃酸或食物從胃部反流到食道，胸口產生灼熱感的原因，主要是心煩鬱怒，飲食上高油高糖及暴飲暴食，引發一系列不適症狀。

過年難免大吃大喝，加上零食含有大量油脂，讓胃部的消化時間延長，而餐後立即平躺，也會增加胃內壓力，促使胃酸逆流。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長這三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，包括避開高油脂的難消化食物，還有改變進食習慣、每餐8分飽等。

吳宗城指出，想要開心享受年菜盛宴，可掌握「餐前、餐中、餐後」三階段完整對策，餐前護胃、進食採黃金順序、餐後喝茶飲解油膩。胃食道逆流通常被視為「胃氣上逆」的一種表現，中醫認為「胃氣」為人體後天之本，若空腹直接承受酒精、辛辣或冰冷食物的刺激，如同讓腸胃「裸身上陣」，極易損傷胃氣。

「餐前先墊胃。」吳宗城說，可先飲用一小杯溫熱的無糖豆漿、優酪乳或食用一小把原味堅果。這些食物能在胃壁形成溫和的保護層，減緩後續酒精或刺激物的吸收速度，同時提供適度的飽足感，避免過度飢餓而暴飲暴食。如果覺得胃部微脹，可按壓手腕內側橫紋上三指寬、兩筋之間的「內關穴」，提前穩定腸胃狀態。

此外，進食順序也是一大重點，吳宗城建議，可遵循「湯、菜、肉、飯」的步驟。首先喝幾口溫湯暖胃，但要避免濃稠羹湯；接著大量食用蔬菜，其膳食纖維能延緩血糖 上升、促進腸蠕動。再來攝取魚、瘦肉、豆製品等優質蛋白質；最後才少量攝取澱粉，此順序能減少胃酸大量分泌，亦能有效控制總熱量與血糖波動。

吳宗城強調，餐後若感到腹脹、油膩，切記勿立即躺臥或睡覺，應把握黃金時間幫助身體恢復。例如落實「飯後百步走」的古訓，餐後休息30分鐘，進行20分鐘溫和的散步，能促進腸胃蠕動與全身循環，避免食物停滯。

吳宗城推薦居家消導茶飲（消滯茶），運用山楂、陳皮、決明子等中藥材，具備理氣、健脾、消食導滯的功效，能緩解大餐後的飽脹感、油膩感。要特別注意，孕婦、胃酸過多或腹瀉者不宜。

山楂陳皮決明子茶

材料：山楂2錢、陳皮1.5錢、決明子1.5錢。

作法：以500c.c.沸水沖泡，燜10分鐘後即可飲用。

功效：山楂消肉食積滯，陳皮理氣健脾，決明子清熱通便。此茶能有效化解油膩、緩解飽脹感。