避免火燒心…中醫師建議「餐前先墊胃」 推薦可先吃這些食物

記者廖靜清／台北即時報導
年菜大魚大肉，小心熱量爆表，也要注意過飽易讓胃食道逆流反覆發作。（本報資料照片）
過年期間久坐少動，各種油膩年菜及甜食吃不停，突然覺得一陣「火燒心」，這是胃食道逆流的典型症狀。中醫認為，當胃酸或食物從胃部反流到食道，胸口產生灼熱感的原因，主要是心煩鬱怒，飲食上高油高糖及暴飲暴食，引發一系列不適症狀。

過年難免大吃大喝，加上零食含有大量油脂，讓胃部的消化時間延長，而餐後立即平躺，也會增加胃內壓力，促使胃酸逆流。中醫師吳宗城表示，年節高頻率的大餐轟炸，門診常見胃食道逆流、腹脹難消、腰圍增長這三大類病患。想要「不長肉、不傷胃」，包括避開高油脂的難消化食物，還有改變進食習慣、每餐8分飽等。

吳宗城指出，想要開心享受年菜盛宴，可掌握「餐前、餐中、餐後」三階段完整對策，餐前護胃、進食採黃金順序、餐後喝茶飲解油膩。胃食道逆流通常被視為「胃氣上逆」的一種表現，中醫認為「胃氣」為人體後天之本，若空腹直接承受酒精、辛辣或冰冷食物的刺激，如同讓腸胃「裸身上陣」，極易損傷胃氣。

「餐前先墊胃。」吳宗城說，可先飲用一小杯溫熱的無糖豆漿、優酪乳或食用一小把原味堅果。這些食物能在胃壁形成溫和的保護層，減緩後續酒精或刺激物的吸收速度，同時提供適度的飽足感，避免過度飢餓而暴飲暴食。如果覺得胃部微脹，可按壓手腕內側橫紋上三指寬、兩筋之間的「內關穴」，提前穩定腸胃狀態。

此外，進食順序也是一大重點，吳宗城建議，可遵循「湯、菜、肉、飯」的步驟。首先喝幾口溫湯暖胃，但要避免濃稠羹湯；接著大量食用蔬菜，其膳食纖維能延緩血糖上升、促進腸蠕動。再來攝取魚、瘦肉、豆製品等優質蛋白質；最後才少量攝取澱粉，此順序能減少胃酸大量分泌，亦能有效控制總熱量與血糖波動。

吳宗城強調，餐後若感到腹脹、油膩，切記勿立即躺臥或睡覺，應把握黃金時間幫助身體恢復。例如落實「飯後百步走」的古訓，餐後休息30分鐘，進行20分鐘溫和的散步，能促進腸胃蠕動與全身循環，避免食物停滯。

吳宗城推薦居家消導茶飲（消滯茶），運用山楂、陳皮、決明子等中藥材，具備理氣、健脾、消食導滯的功效，能緩解大餐後的飽脹感、油膩感。要特別注意，孕婦、胃酸過多或腹瀉者不宜。

山楂陳皮決明子茶

材料：山楂2錢、陳皮1.5錢、決明子1.5錢。

作法：以500c.c.沸水沖泡，燜10分鐘後即可飲用。

功效：山楂消肉食積滯，陳皮理氣健脾，決明子清熱通便。此茶能有效化解油膩、緩解飽脹感。

年菜 血糖

低碳年菜 營養師:吃得完為原則

中醫教3招 去油膩、改善腸胃不適

手腳冰冷睡不著 中醫師教你3穴位、4茶飲祛寒

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

喝咖啡不提神反而「咖啡醉」 中醫師曝與「這原因」有關

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
作家小彤在抗癌路上全力以赴。(摘自臉書)

台女作家胰臟癌疼痛如碎大石 癌友卻遭醫生宣布準備後事

2026-02-04 23:11
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30

