我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

記者陳智華／台北即時報導

不少人都認為菠菜配豆腐似乎會結石而不敢這樣吃，營養醫學醫師劉博仁在臉書指出，這是一個流傳已久的迷思。理論上豆腐（富含鈣）跟菠菜（富含草酸）一起吃，反而是保護身體的聰明吃法。

劉博仁指出，當這兩者在腸道裡相遇，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」。這時候它們還在腸道裡，這個結合後的分子太大，腸道無法吸收，會直接隨著糞便排出體外。換句話說，它們在腸子裡就先「私訂終身」並離開了，反而不會進入血液去作怪。

真正的問題，劉博仁說，往往發生在「單獨」吃了大量高草酸食物，或者腸道功能不佳（例如腸漏症、油脂代謝異常）的時候。這時，過多的草酸鹽像是不受控的旅客，穿過腸壁進入血液循環。一旦進入血液，這些草酸鹽若在腎臟沉積，就是結石；但如果它們隨著血液流動，卡在軟組織、筋膜或關節裡，就可能引發如針刺般的慢性發炎與疼痛。

劉博仁指出，這也是為什麼有些人明明吃得很「養生」，每天打綠拿鐵、吃大量生菜，卻覺得關節莫名酸痛、肌肉僵硬，甚至容易疲勞。他建議，如果長期被慢性疼痛困擾，或許可以試著從減少高草酸食物、多喝水開始微調。

常見的「高草酸食物」包括蔬菜類中的菠菜（含量極高）、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜。水果類有楊桃、奇異果（適量即可）、李子。堅果與種子中的杏仁（許多人拿來當零嘴，但草酸很高）、腰果、花生。其他如巧克力（可可含量越高的黑巧克力越多）、濃茶。

劉博仁表示，只要掌握幾個原則，依然可以享受美食。首先，多喝水，這是最關鍵的保護機制。水分是代謝最好的幫手。充足的飲水（建議每天至少 2000-2500cc）可以稀釋尿液中的草酸濃度，避免它們有機會「群聚」形成結晶，並加速將它們排出體外。

第二要善用「鈣」來中和。劉博仁說，吃高草酸蔬菜時，故意搭配富含鈣質的食物（如豆腐、優格、小魚乾），讓它們在腸道就先結合排掉，這就是最好的防禦。第三是改變烹調方式，水煮可以讓草酸溶出，將菠菜或莧菜燙過，把湯汁倒掉再吃，會比直接生食溫和許多。

豆腐 關節 奇異果

上一則

通鼻噴劑小心愈用愈塞 藥師示警恐致「不可逆傷害」

延伸閱讀

照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形

照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形
豆腐包裝水別倒掉 可以做出美味甜點

豆腐包裝水別倒掉 可以做出美味甜點
2026年健康許願「活得好 」 醫揭3個「健康錦囊」

2026年健康許願「活得好 」 醫揭3個「健康錦囊」
低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智

低脂飲食卻「腦霧」 醫揭關鍵：缺了它 吃對可防失智

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25

超人氣

更多 >
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度