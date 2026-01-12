菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

不少人都認為菠菜配豆腐 似乎會結石而不敢這樣吃，營養醫學醫師劉博仁在臉書指出，這是一個流傳已久的迷思。理論上豆腐（富含鈣）跟菠菜（富含草酸）一起吃，反而是保護身體的聰明吃法。

劉博仁指出，當這兩者在腸道裡相遇，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」。這時候它們還在腸道裡，這個結合後的分子太大，腸道無法吸收，會直接隨著糞便排出體外。換句話說，它們在腸子裡就先「私訂終身」並離開了，反而不會進入血液去作怪。

真正的問題，劉博仁說，往往發生在「單獨」吃了大量高草酸食物，或者腸道功能不佳（例如腸漏症、油脂代謝異常）的時候。這時，過多的草酸鹽像是不受控的旅客，穿過腸壁進入血液循環。一旦進入血液，這些草酸鹽若在腎臟沉積，就是結石；但如果它們隨著血液流動，卡在軟組織、筋膜或關節 裡，就可能引發如針刺般的慢性發炎與疼痛。

劉博仁指出，這也是為什麼有些人明明吃得很「養生」，每天打綠拿鐵、吃大量生菜，卻覺得關節莫名酸痛、肌肉僵硬，甚至容易疲勞。他建議，如果長期被慢性疼痛困擾，或許可以試著從減少高草酸食物、多喝水開始微調。

常見的「高草酸食物」包括蔬菜類中的菠菜（含量極高）、甜菜根、莧菜、瑞士甜菜。水果類有楊桃、奇異果 （適量即可）、李子。堅果與種子中的杏仁（許多人拿來當零嘴，但草酸很高）、腰果、花生。其他如巧克力（可可含量越高的黑巧克力越多）、濃茶。

劉博仁表示，只要掌握幾個原則，依然可以享受美食。首先，多喝水，這是最關鍵的保護機制。水分是代謝最好的幫手。充足的飲水（建議每天至少 2000-2500cc）可以稀釋尿液中的草酸濃度，避免它們有機會「群聚」形成結晶，並加速將它們排出體外。

第二要善用「鈣」來中和。劉博仁說，吃高草酸蔬菜時，故意搭配富含鈣質的食物（如豆腐、優格、小魚乾），讓它們在腸道就先結合排掉，這就是最好的防禦。第三是改變烹調方式，水煮可以讓草酸溶出，將菠菜或莧菜燙過，把湯汁倒掉再吃，會比直接生食溫和許多。