我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

全台低溫急凍多起OHCA 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全台低溫急凍，心臟科醫師提醒，務必做好保暖工作，心血管疾病患者以及長輩也要注意疾病控制。（本報資料照片）
全台低溫急凍，心臟科醫師提醒，務必做好保暖工作，心血管疾病患者以及長輩也要注意疾病控制。（本報資料照片）

元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市均傳出非創傷性OHCA送醫事件。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風表示，低溫與早晚溫差大，會造成血管收縮，使血壓上升，增加心臟病以及中風急性發作的機會，民眾除了做好保暖，更要積極控制三高、慢性病。

洪惠風指出，本周冷氣團發威，對心血管疾病患者及老年長輩造成健康威脅，尤其當氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。他以2022年12月12日刊在「循環學雜誌」（Circulation）的研究指出，天氣最冷或最熱時，心血管疾病的死亡率都會升高，而且冷比熱更可怕，差了4至5倍。

洪惠風強調，低溫造成的心臟受損，非常「致命」，因為體溫調節機制，血管收縮使血液量減少，讓熱量保留在中樞。但是調節機制讓血壓上升，血液也變得更黏稠，增加心臟耗氧量。若已經有動脈粥樣硬化的問題，血流供應不足時，就可能引發心肌梗塞，導致心肌壞死、功能喪失，甚至猝死。

「心肌梗塞就像血管的『土石流』，天氣變化是『颱風天』，一旦血管受溫差影響收縮，血管壁崩塌堵塞，就會中斷交通，心臟的肌肉開始壞死。」洪惠風說，要預防急性心肌梗塞，水土保持很重要，包括藥物控制、少鹽飲食、禦寒保暖。平常該吃的藥不能少，遵從醫囑規律服藥、不可自行停藥，也不要有「保健食品取代藥物」的觀念。

天冷吃鍋是冬季暖身首選，洪惠風提醒，以多蔬菜、原型食物為主，口味清淡避開醬料。心臟病患者要減少鈉攝取降低血壓、減輕心臟負擔。「天冷吃火鍋暖身，但是湯頭隱藏高普林、高油脂、高鈉，對心血管疾病患者可說是火上加油。」吃完鍋物若走出室外，迎來一陣寒風，急劇的溫度變化會導致血管劇烈收縮，有誘發心肌梗塞的致命風險。

冬天保暖衣物建議採多層式穿搭法，適時增減衣物，外出穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子、暖暖包等。洪惠風說，寒冬清晨及深夜是發生心血管急症的危險時段，要避開這時間出門運動，遇到超級低溫，盡量待在室內不要出門。天冷手腳冰冷睡不著，可在睡前泡腳暖身，長輩可以穿上襪子睡覺，但別穿太緊的襪子，小心影響足部血液循環。

心血管疾病 心臟病 中風

上一則

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

延伸閱讀

養生／3個小動作 守護心臟健康

養生／3個小動作 守護心臟健康
吃橘子別再丟掉這部位 可強化血管防動脈硬化

吃橘子別再丟掉這部位 可強化血管防動脈硬化
三高族群出現「喘、悶、腫」 醫籲把握時機就醫

三高族群出現「喘、悶、腫」 醫籲把握時機就醫
無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

2026-01-03 04:23
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，並且有社群支持，最多能讓大腦比實際年齡年輕8歲；示意圖。（圖／123RF）

研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

2025-12-30 01:00

超人氣

更多 >
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎