年菜篇／微波爐熱年菜 這幾種食品勿反覆多次加熱

微波爐熱年菜，建議不要反覆多次加熱；示意圖。（路透）
微波爐熱年菜，建議不要反覆多次加熱；示意圖。（路透）

為了「年年有餘」，不少人在農曆春節之後，就要不斷重複吃加熱的菜餚。美國一位營養師分享了幾項「不該用微波爐加熱的食品」，提醒民眾在加熱餐點時，得要避開這些食物。

據每日郵報報導，營養師霍爾澤（Amanda Holtzer）表示，雖然微波爐非常方便又快速，但有些食物是不適合用微波爐加熱的。

霍爾澤說，第一個最多人不知道不能用微波爐加熱的食物，就是已經煮熟的雞蛋。她表示，結構完整的蛋在微波過程中會產生蒸氣，但由於雞蛋外層導致蒸氣產生後的壓力無法釋放，在微波過程中很有可能會「雞蛋變炸彈」。

第二個不適合微波加熱的，是任何富含維他命C的蔬菜。像是菠菜、青花菜、芥藍菜和過年常吃的長年菜，都不適合再重新微波加熱。霍爾澤解釋，經過高溫加熱以後，維他命C就會流失，所以任何含有維他命C的食物，她都不建議高溫加熱。

接著不適合加熱的是雞肉和魚。她表示，雞肉煮熟放進冰箱冰過後，就已經讓雞肉氧化，改變了雞肉的味道，要是再用微波爐加熱，雞肉的味道和口感都會變差。至於魚類不適合用微波爐加熱，則是因為水分容易蒸發，導致魚肉變得乾巴巴的不好吃。

其實按照台灣食藥署建議，菜餚如果長時間放在常溫下，沒有妥善冷凍或冷藏，就可能會讓細菌快速繁殖。若是要重複加熱年菜，他建議不要反覆多次加熱，加熱時溫度要達到攝氏70度以上，才能殺滅裡面可能有的微生物。

