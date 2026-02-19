年菜篇／年節圍爐剩菜變日韓美食 這幾招要學起來

年菜吃不完的海鮮羹，適合拿來做大阪燒。（記者林佩均／攝影）

農曆春節 ，家人親友歡聚圍爐年菜吃不完、拜拜年糕如何處理，總是令人頭痛。台灣台中弘光科技大學餐旅管理系老師鄭錦慶運用家中現成麵粉、雞蛋 、起司片等材料，只要一只平底不沾鍋，輕鬆讓剩菜海鮮羹、年糕變身成日本美食大阪燒、南韓 海鮮餅、鍋餅等點心，不浪費食材又美味。

鄭錦慶表示，年菜吃不完的海鮮類羹湯丟掉很浪費，由於湯頭鮮美，裡頭還有一些海鮮料，非常適合做大阪燒。

首先，把家裡常有的高麗菜、紅蘿蔔切細絲，加入冷海鮮羹，打入兩顆雞蛋，加入適當分量的低筋或中筋麵粉。若原本湯汁太少，酌量加些水，調成濃稠狀的麵糊。

接著將平底鍋熱油鍋，麵糊均勻鋪鍋，以中火加熱至麵糊底部可以搖動，就差不多可以翻面。把兩面煎至金黃酥脆就完成，上面刷上大阪燒醬、撒上海苔粉、柴魚片、擠上美乃滋，就成為大阪燒。

鄭錦慶說，就算家中沒有大阪燒醬、柴魚片、美乃滋，這樣煎出來的餅也會是好吃的海鮮餅，可以塗上家中現有的甜辣醬、辣醬等喜歡的醬料，吃起來同樣美味。

薄片年糕沾上麵粉與蛋調成的麵糊煎，就能做出簡單的年糕鍋餅。（記者林佩均／攝影）

拜拜後的甜年糕除了煎或炸，還可以做成口味獨特的鍋餅。鄭錦慶介紹，年糕切成薄片；低筋或中筋麵粉，加入兩顆全蛋、一個蛋黃、水適量，調成濃稠狀的麵糊。

甜年糕變成鍋餅中的內餡，方便又好吃。（記者林佩均／攝影）

麵糊倒入加熱平底油鍋，搖晃均勻成為薄餅皮，用中小火煎至定型後，將麵皮取出放盤中，把切薄片的年糕鋪上在中間，上頭撒上起司絲或鋪上起司片，接著四邊包起來，上面刷一些剩的麵糊，放回鍋中煎至兩面金黃即可。

鄭錦慶指出，這種作法等於是將甜年糕變成鍋餅中的內餡，加上有鹹味的起司，吃起來鹹甜、鹹甜，層次豐富不膩口。如果用紅豆口味年糕來做年糕鍋餅，風味更棒。