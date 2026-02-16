年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

農曆新年家家戶戶團圓、圍爐的日子，對年長者來說，年夜飯如果不夠軟爛，恐食不下嚥，打壞年節心情。台北榮總營養部設計7道年菜，除色、香、味俱全外，食物的材質更可以用牙齦、舌頭輕易壓碎，號稱是「長輩的年夜飯」、「軟軟菜」，如今年菜食譜、作法大公開，不僅讓在北榮住院的病人，其他所有長者都可以吃得下、營養均衡。

●軟排大拼盤

鮮嫩雞胸肉、鮭魚 軟排、豬肉軟排、五種醬料(榮總特調滷味醬、義式茄汁披薩醬、西芹薯泥咖哩醬、塔香堅果蒜味醬、麻油薑汁三杯醬)

選用市售半成品的軟排，搭配本院精心調製的五種醬料，幫助唾液分泌不足的長輩，更滑潤順口，容易吞嚥。鮮嫩雞胸肉採用無磷酸鹽添加質地調整技術，以物理浸漬配方讓肉質結構變得潤滑，雞肉鮮嫩不卡牙縫。另一家廠商研發可常溫保存好食重組鮭魚排與豬肉排(馬上好軟排-鮭魚、豬肉)，讓長輩能輕鬆備餐，吃得營養。

●雲漾蟹舞蒸蛋

柔軟的蒸蛋是長輩的最愛，運用各種食材的特色，淋上晶瑩剔透的芡汁，像似雲海中浮出美麗構圖，更能營造年節歡愉的美味菜餚。

食材：南瓜、蟹肉、鴻喜菇傘、寬粉條、雞蛋 、柴魚、樹薯粉、米酒

製作方法：

1. 熬製柴魚高湯，寬粉條泡水切碎煮軟，南瓜切成愛心狀蒸熟備用，蟹肉棒解凍、鴻喜菇傘燙熟備用。

2. 雞蛋打勻加入柴魚高湯及寬粉條，微火先 蒸5-7分熟(約10分鐘)，再加入愛心南瓜、蟹肉棒與鴻喜菇傘，繼續蒸熟(再蒸5分鐘、 再燜5分鐘)。最後淋上勾芡汁即可上菜。

●歸屬

以鮭魚及馬鈴薯製作而成的異國風情雙層軟心料理，口味驚豔，令人稱奇。鮭魚擁有優質蛋白質、具Omega-3不飽和脂肪酸，讓長輩大腦及身心更健康。

食材：鮭魚、馬鈴薯、洋蔥、蒜、奶油、起司絲、美乃滋、花椰菜、黑胡椒粒

製作方法：

1. 馬鈴薯蒸熟，去皮後打成泥，拌上美乃滋及鹽。鮭魚烤熟去皮去刺剝碎，花椰菜燙熟取頂端花備用。

2. 洋蔥末、蒜末以無鹽奶油炒香，拌入鮭魚碎，撒上黑胡椒粒與起司絲。

3. 取調味好的薯泥，包入鮭魚餡料捏成形， 點綴上花椰菜，最後可搭配黃芥末醬與番茄醬，即可盛盤。

●紫蘇梅蒸肉餅

蒸肉餅是一道充滿回憶的懷舊菜，運用帶有酸味的紫蘇梅，刺激唾液分泌、促進食慾、生津解渴，有助於長輩吞嚥。在肉餅中加入吐司與豆腐 ，可吸收肉汁，增加濕潤度，改變了一般人對豬前腿肉是乾澀肉渣的刻板印象。

食材：豬絞肉、雞蛋、吐司、豆腐、紫蘇梅、洋蔥、蒜、米酒、胡椒

製作方法：

1. 紫蘇梅去籽、洋蔥、蒜仁切末，再將吐司切小塊，前述材料連同豬絞肉、中華豆腐一起加入拌勻。再加入米酒、鹽、糖、醬油及胡椒粉等調味。

2.加個雞蛋，並用筷子進行環向攪打肉餡， 適度地打入水分，以增加絞肉黏性。倒入 模型，蒸15分鐘即可盛盤。最後可搭配盤 飾，並淋上勾芡汁，可增加滑嫩口感。

●好彩頭炊粿

蘿蔔與在來米做成「菜頭粿」，有好彩頭、好兆頭的意思。將白蘿蔔刨絲後再切細末炒香，再拌入自製的肉燥與油蔥酥，一起加入在來米漿中，蒸熟就完成了。可以熱熱的食用或放涼後冷藏再煎香來吃，口感綿密，讓牙口不好的長輩，每口都能吃到滿滿的台灣味。

食材：白蘿蔔、在來米、豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭、胡椒

製作方法：

1. 白蘿蔔去皮、刨成絲。蝦米、蝦皮、紅蔥頭、豬絞肉，切細碎。在來米泡水，以果汁機攪打成粉漿，備用。

2. 炒鍋內放油，加入白蘿蔔絲拌炒、鹽、胡椒粉及水，大火煮到滾且半熟透，盛出。

3. 炒鍋內加入以切碎的豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭等，炒香，再將已炒熟蘿蔔絲拌入。

4. 倒入粉漿，持續攪拌，至粉漿變成白色糊 狀，即可關火。倒入模具、蒸熟，蒸好之後放涼，切塊後平底鍋加油煎食。

●冰糖栗子燕麥羹

栗子甜湯中加入燕麥片，具有豐富膳食纖維，能吸附水分，口感更加軟綿滑順，紅棗的天然甜味與色澤，更增添這道甜品的風味與喜氣。

食材：栗子、紅棗、大燕麥片、冰糖

製作方法：

1. 乾的紅棗應先洗淨，泡水後備用。

2. 市售的栗子(已剝殼的板栗仁)，有的是生的，有的是熟的，先將其煮熟透軟。

3. 再將紅棗，加入栗子、冰糖，繼續燉煮，放涼。

4. 用果汁機將煮軟的栗子、紅棗打成糊泥狀。

5. 取可即沖即食的大燕麥片，加熱水泡開。

6. 最後將已攪拌成泥的栗子紅棗糊，拌入燕麥粥中，即成為口感滑順的冰糖栗子燕麥羹。

●黑糖蜜鮮奶酪

濃郁的黑糖蜜與滑順的鮮奶酪，口感濃厚、入口可輕鬆化開，是一道製作步驟簡單的高蛋白甜品，非常適合長輩及全家人一起食用。

食材：鮮奶、鮮奶油、吉利丁片、砂糖、黑糖蜜

製作方法：

1. 將吉利丁片放入冰水泡軟後備用。

2. 將鮮奶、鮮奶油，放入鍋中小火煮稍微起泡(不能煮滾)。

3. 依個人口味，可添加少許砂糖，增加甜味。

4. 再將吉利丁片擰去水分，撕成小片狀，放入鮮奶、鮮奶油鍋中，繼續拌攪均勻。

5. 成品倒入杯中，於室溫中放涼，再置入冰箱。

6.等待奶酪凝結完成，滴上些許黑糖蜜，即成老少咸宜，最受歡迎的甜品。