我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

年菜篇／7道軟軟菜上桌 軟嫩易入口

聯合報
聽新聞
test
0:00 /0:00
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)
高齡長輩咀嚼功能退化，造成進食量少、飲食不均衡等現象，嚴重者還可能有肌少、衰弱症，軟軟年菜讓長輩「吃得下」，營養跟著來。(本報資料照片)

農曆新年家家戶戶團圓、圍爐的日子，對年長者來說，年夜飯如果不夠軟爛，恐食不下嚥，打壞年節心情。台北榮總營養部設計7道年菜，除色、香、味俱全外，食物的材質更可以用牙齦、舌頭輕易壓碎，號稱是「長輩的年夜飯」、「軟軟菜」，如今年菜食譜、作法大公開，不僅讓在北榮住院的病人，其他所有長者都可以吃得下、營養均衡。

●軟排大拼盤

鮮嫩雞胸肉、鮭魚軟排、豬肉軟排、五種醬料(榮總特調滷味醬、義式茄汁披薩醬、西芹薯泥咖哩醬、塔香堅果蒜味醬、麻油薑汁三杯醬)

選用市售半成品的軟排，搭配本院精心調製的五種醬料，幫助唾液分泌不足的長輩，更滑潤順口，容易吞嚥。鮮嫩雞胸肉採用無磷酸鹽添加質地調整技術，以物理浸漬配方讓肉質結構變得潤滑，雞肉鮮嫩不卡牙縫。另一家廠商研發可常溫保存好食重組鮭魚排與豬肉排(馬上好軟排-鮭魚、豬肉)，讓長輩能輕鬆備餐，吃得營養。

●雲漾蟹舞蒸蛋

柔軟的蒸蛋是長輩的最愛，運用各種食材的特色，淋上晶瑩剔透的芡汁，像似雲海中浮出美麗構圖，更能營造年節歡愉的美味菜餚。

食材：南瓜、蟹肉、鴻喜菇傘、寬粉條、雞蛋、柴魚、樹薯粉、米酒

製作方法：

1. 熬製柴魚高湯，寬粉條泡水切碎煮軟，南瓜切成愛心狀蒸熟備用，蟹肉棒解凍、鴻喜菇傘燙熟備用。

2. 雞蛋打勻加入柴魚高湯及寬粉條，微火先 蒸5-7分熟(約10分鐘)，再加入愛心南瓜、蟹肉棒與鴻喜菇傘，繼續蒸熟(再蒸5分鐘、 再燜5分鐘)。最後淋上勾芡汁即可上菜。  

●歸屬

以鮭魚及馬鈴薯製作而成的異國風情雙層軟心料理，口味驚豔，令人稱奇。鮭魚擁有優質蛋白質、具Omega-3不飽和脂肪酸，讓長輩大腦及身心更健康。

食材：鮭魚、馬鈴薯、洋蔥、蒜、奶油、起司絲、美乃滋、花椰菜、黑胡椒粒

製作方法：

1. 馬鈴薯蒸熟，去皮後打成泥，拌上美乃滋及鹽。鮭魚烤熟去皮去刺剝碎，花椰菜燙熟取頂端花備用。

2. 洋蔥末、蒜末以無鹽奶油炒香，拌入鮭魚碎，撒上黑胡椒粒與起司絲。

3. 取調味好的薯泥，包入鮭魚餡料捏成形， 點綴上花椰菜，最後可搭配黃芥末醬與番茄醬，即可盛盤。

●紫蘇梅蒸肉餅

蒸肉餅是一道充滿回憶的懷舊菜，運用帶有酸味的紫蘇梅，刺激唾液分泌、促進食慾、生津解渴，有助於長輩吞嚥。在肉餅中加入吐司與豆腐，可吸收肉汁，增加濕潤度，改變了一般人對豬前腿肉是乾澀肉渣的刻板印象。

食材：豬絞肉、雞蛋、吐司、豆腐、紫蘇梅、洋蔥、蒜、米酒、胡椒

製作方法：

1. 紫蘇梅去籽、洋蔥、蒜仁切末，再將吐司切小塊，前述材料連同豬絞肉、中華豆腐一起加入拌勻。再加入米酒、鹽、糖、醬油及胡椒粉等調味。

2.加個雞蛋，並用筷子進行環向攪打肉餡， 適度地打入水分，以增加絞肉黏性。倒入 模型，蒸15分鐘即可盛盤。最後可搭配盤 飾，並淋上勾芡汁，可增加滑嫩口感。

●好彩頭炊粿

蘿蔔與在來米做成「菜頭粿」，有好彩頭、好兆頭的意思。將白蘿蔔刨絲後再切細末炒香，再拌入自製的肉燥與油蔥酥，一起加入在來米漿中，蒸熟就完成了。可以熱熱的食用或放涼後冷藏再煎香來吃，口感綿密，讓牙口不好的長輩，每口都能吃到滿滿的台灣味。

食材：白蘿蔔、在來米、豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭、胡椒

製作方法：

1. 白蘿蔔去皮、刨成絲。蝦米、蝦皮、紅蔥頭、豬絞肉，切細碎。在來米泡水，以果汁機攪打成粉漿，備用。

2. 炒鍋內放油，加入白蘿蔔絲拌炒、鹽、胡椒粉及水，大火煮到滾且半熟透，盛出。

3. 炒鍋內加入以切碎的豬絞肉、蝦米、蝦皮、紅蔥頭等，炒香，再將已炒熟蘿蔔絲拌入。

4. 倒入粉漿，持續攪拌，至粉漿變成白色糊 狀，即可關火。倒入模具、蒸熟，蒸好之後放涼，切塊後平底鍋加油煎食。 

●冰糖栗子燕麥羹

栗子甜湯中加入燕麥片，具有豐富膳食纖維，能吸附水分，口感更加軟綿滑順，紅棗的天然甜味與色澤，更增添這道甜品的風味與喜氣。

食材：栗子、紅棗、大燕麥片、冰糖

製作方法：

1. 乾的紅棗應先洗淨，泡水後備用。

2. 市售的栗子(已剝殼的板栗仁)，有的是生的，有的是熟的，先將其煮熟透軟。

3. 再將紅棗，加入栗子、冰糖，繼續燉煮，放涼。

4. 用果汁機將煮軟的栗子、紅棗打成糊泥狀。

5. 取可即沖即食的大燕麥片，加熱水泡開。

6. 最後將已攪拌成泥的栗子紅棗糊，拌入燕麥粥中，即成為口感滑順的冰糖栗子燕麥羹。 

●黑糖蜜鮮奶酪

濃郁的黑糖蜜與滑順的鮮奶酪，口感濃厚、入口可輕鬆化開，是一道製作步驟簡單的高蛋白甜品，非常適合長輩及全家人一起食用。

食材：鮮奶、鮮奶油、吉利丁片、砂糖、黑糖蜜

製作方法：

1. 將吉利丁片放入冰水泡軟後備用。

2. 將鮮奶、鮮奶油，放入鍋中小火煮稍微起泡(不能煮滾)。

3. 依個人口味，可添加少許砂糖，增加甜味。

4. 再將吉利丁片擰去水分，撕成小片狀，放入鮮奶、鮮奶油鍋中，繼續拌攪均勻。

5. 成品倒入杯中，於室溫中放涼，再置入冰箱。

6.等待奶酪凝結完成，滴上些許黑糖蜜，即成老少咸宜，最受歡迎的甜品。

世報陪您半世紀

鮭魚 雞蛋 豆腐

上一則

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

下一則

習俗篇／私廚上門、吃年午飯 圍爐新選擇

延伸閱讀

舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法

舊金山漁人碼頭 推鄧金斯蟹新吃法
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多
料理功夫/紅棗糯米飯

料理功夫/紅棗糯米飯
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
鮭魚新吃法「鎖住鮮美」 無油煙、免洗鍋15分鐘上桌

鮭魚新吃法「鎖住鮮美」 無油煙、免洗鍋15分鐘上桌
日本3600種食品將漲 便利店飯糰價翻倍 蛋拌飯變奢侈品

日本3600種食品將漲 便利店飯糰價翻倍 蛋拌飯變奢侈品

熱門新聞

除夕夜圍爐示意圖。(本報資料照片)

年菜篇／迎馬年 除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2026-02-15 05:04
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。（AI生成）

團圓篇／除夕別踩雷 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

2026-02-15 18:16
足底筋膜伸展，民眾可在安全環境下採跪坐姿勢進行，降低行走時的足底筋膜拉扯壓力。（光田醫院提供）

健康篇／過年逛街走到足底痛 物理治療師教足底痛自救3招

2026-02-10 05:07
除夕圍爐象徵全家團圓，命理師提醒仍有三大地雷話題要避免。(本報資料照片)

團圓篇／除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

2026-02-12 04:34
振興醫院營養治療科營養師陳韻婷說，過年零食如瓜子、洋芋片、果乾、蜜餞、糕點等，一不小心就會吃過量，建議掌握「小包裝、少量、分食」三大原則。（本報資料照片）

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

2026-02-09 04:18
台灣春節9天連假，為扮演好家庭或伴侶角色，可能容易覺得身心疲憊，醫師建議適度獨處和運動調劑（示意圖）。（記者陳俊智／攝影）

團圓篇／過年演「好孩子」太累 醫師建議適度獨處運動調適

2026-02-14 17:09

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子