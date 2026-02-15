布置篇／防堵破財、漏財 改掉9習慣

新年想要改善財運，可以從環境風水等多方面著手；示意圖。(圖／AI生成)

新的一年來運用「風水玄學」改善財運吧！對姓名學頗有研究的中國「易銘經人」周大程，列出生活9個漏財跡象，幫你降低破財運勢，避免平日不經意的小動作牽動居家風水。

周大程於小紅書 發文，努力賺錢的同時，也要注意避免漏財，建議「有的話盡快改正，不要讓自己辛苦掙得錢無故流走」。

一、明水外露

在風水學中，水為財，漏水就是漏財，而明水是指看得見的水。因此，若是家中的水龍頭朝外，或是出現漏水的情況，會導致家中破財之事常常發生。加上水龍頭材質多是鋼製，漏水容易造成水龍頭腐朽、破損，恐給家人帶來敗運頹勢，使得漏財嚴重、出現入不敷出的狀況。

二、不善待植物

在風水學中，在家中擺放植物對改善風水有很好的催財作用，尤其是在關鍵位置擺放有旺財、旺運寓意的綠植。但如果葉子枯黃，可能會不斷凝聚陰氣，假如長期不處理的話，恐會形成煞氣，在煞氣的影響下，容易出現口舌之爭，進而影響家人。所以家中的風水植物要經常打理，保持枝葉茂盛。

三、不惜小錢

有些人通常不會把幾塊錢或是幾十元錢當回事，尤其是不拘小節的年輕人買東西時，往往不要賣家找回的碎零錢，或是平時隨手亂丟，把零錢隨意處置。雖然幾塊錢是小事，但其實是不好的習慣，屬於散財之相，恐會導致你的錢財散盡，該是你的錢卻不要，拱於給他人，不知不覺中也會進他人囊中，離你而去。

四、吉祥物亂擺

很多人喜歡請入或是購買風水吉祥物來招財，事後卻隨意擺放不理睬，也不在意周邊清潔。吉祥物不是請回家就結束了，亂擺放弊大於利。寧可不擺放也不要亂擺放。

五、廁所門常開著

廁所的門關著更有利於聚財！從風水學的角度來看，廁所被認為是家中的「煞氣」所在，如果門長時間打開，可能會影響到家裡其它地方，甚至會對家裡的財運和人緣造成不良的影響。此外，廁所是藏污納垢的地方，散發著不好的氣場。因此，廁所的門最好經常關閉，以阻止氣流的流轉，保持常處於相對靜止的狀態，避免空氣對流到其他區域。

六、窗戶不常開

門窗是氣進入住宅的通道，如果每天都把門窗緊關，宅外的財氣無法進入，宅內的濁氣也無法排出，形成一個封閉的環境。這樣的環境不利於各種財運和吉運的到來，事業也可能難以發展。所以，平時要多開窗通風，讓新鮮空氣進入家中。

七、進門處鞋亂放

許多人工作生活忙碌一天後回到家，鞋子就隨便亂放在門口，這其實會損耗自己的財運，因為門為納氣之處，若滿腳臭氣的鞋子亂堆，財神爺就不肯上門，正常情況要放在鞋櫃裡或收好。鞋子保持好氣味，可以嘗試多換鞋，財運才會好。

八、財位缺角

財位是指在風水氣場中，正能量匯聚最集中的地方，重要到影響家宅整體財運。一般家裡「明財位」位於入門的左邊或者右邊對角線的位置。若是缺角剛好出現在家宅財位，恐導致家中漏財嚴重，甚至出現入不敷出、難以積蓄的情況。

九、家具有裂紋

如果自己睡覺的床頭板有裂紋，在風水上同「主靠山受損」不利財運，如果客廳的後牆或床的後牆，都有裂紋的話，這需要特別要注意，此象是主靠山受損「財運受制」。