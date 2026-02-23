研究建議「午睡」最佳時長 助大腦恢復、提升學習力

我的頻道

TVBS新聞網／編輯廖嘉嘉報導
適當的午睡能幫助恢復活力。示意圖。（圖／AI生成）
你今天睡午覺了嗎？最新研究顯示，即便只是短暫的午睡，好處也與夜晚長睡相同，皆可以重置大腦並提升學習能力。另外，有專家指出，下午1時到3時之間，是午休的最佳時機，且僅需要20分鐘，就能還你一個清醒的大腦。

午睡好處多　助大腦恢復、提升學習能力

紐約郵報報導，過去已有多項研究指出，午睡可以防止大腦萎縮，並改善我們的認知能力。而「NeuroImage」期刊最新發表的一項研究顯示，短暫快速的午睡甚至能夠幫助大腦恢復，並提升學習與工作能力，與夜晚長睡的好處相同。

研究人員指出，隨著時間推移，大腦在一整天都保持活躍的狀態中，我們學習新事物的能力便會下降，但在進行45分鐘的午睡後，大腦中神經細胞之間的連結（又稱突觸連結）便能夠得到恢復，並讓我們能夠更有效地吸收新資訊，且不會失去任何在此之前獲得的資訊。

睡太久恐引健康問題 專家建議：睡20分鐘即可

不過午睡時長過久也可能會為身體帶來負擔。雖然最新研究中指出的午睡時長為45分鐘，不過紐約諾斯韋爾史坦頓島大學醫院（Northwell Staten Island University Hospital）睡眠醫學研究所所長基爾肯尼博士（Dr.Thomas Michael Kilkenny）指出，過長的午睡時間可能會引發睡眠慣性，讓大腦更想睡覺。

基爾肯尼指出，午睡睡太久可能會導致體重、血壓升高，且更容易有肥胖、糖尿病心臟病相關的代謝症候群問題。基爾肯尼建議，每天在下午1時到3時間進行約20分鐘左右的午睡，便有助於提高認知能力與清醒度，且可以避免過長午睡可能帶來的健康問題。

另外，基爾肯尼也指出，太熱、太冷，以及光線太亮的場所都會妨礙睡眠，因此應該要選擇在涼爽、黑暗的房間內躺下，才能更好的向身體發出該睡覺的信號。

基爾肯尼建議，應該避免在下午攝取咖啡因，以免影響下午或晚上的睡眠。他表示：「咖啡因是一種興奮劑，會減少我們對午睡的需求，然而當咖啡因的作用消退後，我們會感到疲憊，就像突然崩潰一樣。」

