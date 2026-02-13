我的頻道

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

再營養吃多也會傷身 這項美食每天吃兩份就超標

世界新聞網／輯
日本營養師示警，起司營養豐富，但攝取過量有礙健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@TUBARONES PHOTOGRAPHY）
大家常說多吃營養食物，但有些營養食物吃太多反而傷身。根據日本媒體「TRILL NEWS」報導，有十三年實務經驗的日本營養師小池三代子指出，均衡飲食才是維持健康的不二法門。有些食物即使營養豐富，也要避免每天食用超過兩份，起司就是最好的例子。

小池表示，起司的主要成分是蛋白質、鈣和維生素，這些都是有益健康的營養素，但它的脂肪和鹽分含量很高，攝取過量反而影響健康。

小池指出，通常起司的飽和脂肪酸含量較高，攝取過量飽和脂肪酸會增加血液中的低密度脂蛋白（壞膽固醇），提高罹患心血管疾病的風險。此外，高鹽起司可能導致血壓升高，高血壓患者應格外注意。

熱量也是不要吃太多起司的原因之一。小池表示，雖然大多數起司的乳糖含量較低，但熱量很高，每100克卡路里高達300～400大卡。攝取過多熱量，卻沒有調整飲食內容或增加運動量，可能導致體重增加。

到底該怎麼吃才能兼顧營養和健康？小池建議每天食用20～30克普通天然乳酪，相當於一到兩片或一到兩小塊乳酪。把起司當作下酒菜的人應特別注意，千萬不要攝取過量。每週幾次將起司加入正餐或當零食吃，有助於減少卡路里和鹽分的攝取量。

小池也提醒應慎選起司種類，低脂低鹽的起司有助於控制卡路里和鹽分攝取。最好的做法是考量整體飲食的鹽分和脂肪攝取量，從各種食物獲得均衡營養，同時增加活動量。

起司風味濃郁，具有飽足感，是日常飲食不可或缺的一部分。小池強調，每天食用一到兩片或一到兩小塊起司，盡可能選擇低脂低鹽的產品，並與蔬菜搭配食用，就能充分發揮起司的營養價值。

高血壓 心血管疾病

