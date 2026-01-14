我的頻道

五種物品公認最難斷捨離 專家傳授丟棄心法

美數十萬手機用戶斷網 威瑞森通訊搶修將賠償

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

記者陳智華／台北即時報導
不少人早上要喝咖啡開啟一天的生活。示意圖。（取材自pexels.com@Pascal）
不少人早上要喝咖啡開啟一天的工作或生活，台灣營養師張馨方指出，咖啡不只是提神，也是被低估的代謝助攻王。但她指出，以代謝效果來說，黑咖啡的效果比加了很多牛奶的拿鐵好，而淺焙的咖啡又比深焙好。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，研究發現飯後飲用咖啡能調節醣類吸收與代謝，富含綠原酸（chlorogenic acid）的咖啡可減少飯後葡萄糖吸收，促進醣類利用，並可能降低體脂肪積累。綠原酸有多重益處，是咖啡中重要的多酚成分，被證實具有抗氧化與抗發炎作用、幫助血糖穩定與胰島素訊號改善，以及潛在保護心血管系統與降低代謝性疾病風險

但張馨方指出，咖啡豆烘焙越深，綠原酸含量越低。如果喝咖啡是為了健康與代謝，而不只是重口味，建議選擇淺焙咖啡豆，才能保留較多有益成分。

此外，張馨方說，加糖、奶精、風味糖漿，會直接抵銷咖啡的代謝優勢。想真正喝出咖啡的好處，黑咖啡或少量牛奶，才是更推薦的選擇。

▲ 影片來源：Facebook＠Vivi營養生活話（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

咖啡 牛奶 血糖

