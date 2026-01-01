找到牆隨時可做 只要1分鐘有助下半身曲線更美

我的頻道

世界新聞網／輯
用更健康輕盈的體態，迎接新的一年。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
相信許多人現在正處於歡樂的連續假期模式，但因為外食增加、運動量不足，可能也發現了小腹凸出、臀部下垂、大腿緊繃、水腫嚴重等困擾。專家介紹一個簡易的室內健身方式，能夠放鬆股關節，進而改善身體循環，輕盈體態自然水到渠成。

根據日本媒體「朝時間」網站報導，日本健康美容專家「TOMOKO」表示，「股關節」是掌管全身血液循環與淋巴流動的關鍵部位，「Swing Leg（擺動雙腿）」動作只需搖動股關節10次，約1分鐘，就能促進全身新陳代謝，打造緊實上提的美臀以及修長美腿，同時達到腹部瘦身效果。此外，「股關節擺動」對於消除疲勞也相當推薦，能幫助排出體內累積的老廢物與疲勞物質，讓身體的沉重感與疲倦感一掃而空。

「Swing Leg」2步驟說明：

1. 雙手扶牆，右腳向側邊打開，像鐘擺一樣前後左右輕輕擺動10至20次，約30秒即可。膝蓋微彎也沒有問題。

2. 接著換左腳向側邊打開，同樣以鐘擺方式擺動10至20次，約30秒。

TOMOKO提醒幾個注意事項，包括膝蓋可保持彎曲、盡量讓整體擺動幅度大一些尤佳。左右各1分鐘為1組，每天建議進行3至5組。

「Swing Leg」這個健身動作不用器材也隨時隨地可做，不受時間空間的限制，就算在辦公室都能輕鬆進行，以清爽的身體迎接新的一年。

▲ 影片來源：YouTube＠TOMOSHIKI-DIET（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

