我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

記者陳智華／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
燕麥屬於抗性澱粉。示意圖。（取材自pexels.com@Jess Loiterton）
燕麥屬於抗性澱粉。示意圖。（取材自pexels.com@Jess Loiterton）

不少人怕胖會少吃澱粉，尤其減重時不太敢吃，也擔心會讓血糖飆高，台灣營養師張馨方表示，有一種「不乖卻很貼心」的澱粉會默默幫你顧腸道、穩血糖，那就是抗性澱粉。是一種不容易在小腸被消化吸收的澱粉，會一路「溜」進大腸，成為好菌的營養來源，功能更接近膳食纖維。

張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，一般澱粉在小腸被快速分解成葡萄糖，容易造成血糖波動，但抗性澱粉不易被消化，血糖上升較緩慢，對代謝更友善。

抗性澱粉對身體的好處包括可以穩定血糖，降低餐後血糖震盪，對外食族與控糖族特別加分。其次可以促進腸道健康，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助好菌生長，但腸胃敏感者要適量。並且增加飽足感，延緩胃排空，有助於體重管理。此外，支持代謝健康，對胰島素敏感度有正向幫助。

至於哪些食物富含抗性澱粉？張馨方說，除了帶點綠色的未熟香蕉，還有煮熟後「冷藏」放涼的白飯、糙米、馬鈴薯。還有燕麥、薏仁、豆類（紅豆、鷹嘴豆、扁豆）。

張馨方指出，煮熟後冷藏是增加抗性澱粉的小技巧，復熱後抗性澱粉雖然會減少，但仍比剛煮好時多。不過，份量是關鍵，抗性澱粉熱量雖然較低，卻不是零熱量，還是要控制總澱粉量。如果容易脹氣，建議慢慢增加攝取量，讓腸道適應。

▲ 影片來源：Facebook＠Vivi營養生活話（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

鷹嘴豆 血糖

上一則

長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

延伸閱讀

火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉

火鍋暖胃 營養師教你冬補不爆油不爆鈉
好市多6款高蛋白零食 營養師選出CP值冠軍

好市多6款高蛋白零食 營養師選出CP值冠軍
吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車 正掉入糖尿病前期

吃飽疲倦無力、想睡 當心血糖像失速列車 正掉入糖尿病前期
吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
養車不僅要考慮保險和維修費，折舊率也會大幅影響價值。圖為特斯拉Model S。(路透)

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025-12-25 18:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25

超人氣

更多 >
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩