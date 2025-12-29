好市多6款高蛋白零食 營養師選出CP值冠軍

許多健身愛好者會補充高蛋白。示意圖。(圖／AI生成)

賣場好市多 （Costco ）以高CP值的大包裝商品深受健身族與上班族喜愛。為了幫消費者找出真正健康的零食，營養師挑選出成分最乾淨、蛋白質含量最高的產品。令人驚訝的是，4名專家在不約而同的情況下，竟然都選中了同一款「神級高蛋白零食」。

告別化學蛋白棒 營養師點名好市多「這款種子」最健康

根據EatingWell指出，在好市多（Costco）眾多的高蛋白商品中，「Go Raw 有機發芽南瓜 子（Sprouted Organic Pumpkin Seeds）」 成為賣場內最強的高蛋白零食。這款商品憑藉天然原型食物的優勢，成為健身與健康飲食者的夢幻逸品。營養師指出，這款南瓜子不僅僅是零食，更是高效的補給來源。每份含有高達8克的蛋白質，且富含現代人普遍攝取不足的膳食纖維。更關鍵的是，南瓜子內含豐富的「提神礦物質」（如鎂、鋅），能協助維持能量代謝、舒緩肌肉疲勞，比起單純的高蛋白飲品，營養結構更加全面。

常溫保存、隨拆隨吃 行動補給首選

除了營養價值，便利性也是獲得滿分的關鍵。這款南瓜子具備常溫保存且方便攜帶的特性，無論是放在辦公室抽屜止餓，或是作為運動後的隨身補給，都不受地點限制。營養師表示：「對於生活節奏快的族群來說，這種能隨手放進包包、又具備原型食物營養的零食，才是維持長效健康的關鍵。」

好市多高蛋白懶人包 除了南瓜子 營養師還點名這6款

除了風靡健身圈的發芽南瓜子，好市多（Costco）還藏著許多被專家認可的優質補給。多位營養師針對不同需求，評選出以下6款具備「高蛋白、潔淨標示、高便利性」的食品：

1.Chobani 完整蛋白飲

營養亮點：每一瓶10盎司即含有高達20克蛋白質。

專家評價：無添加糖、無乳糖，且不含人工甜味劑。濃郁口感卻能提供極佳的止餓效果，是運動後或忙碌時的完美代餐。

2.RxBar 能量棒

營養亮點：每根含12克蛋白質與4-5克纖維。

專家評價：以成分透明著稱，僅使用蛋白、棗子與堅果製成。簡短的食材清單深受追求天然飲食的營養師喜愛。

3.TruBar 植物蛋白棒

營養亮點：每根含12克蛋白質與高達10-14克的纖維。

專家評價：柔軟有嚼勁，口味如甜點般誘人（如椰子可可）。高纖維配比有助於穩定血糖 ，是植物性飲食者運動後修復肌肉的優質選擇。

4.Chomps 原味牛肉條

營養亮點：富含10克優質蛋白質。

專家評價：營養師古德森最愛的隨身點心。高品質牛肉製成，無須冷藏，適合放在包包、車上或書桌，隨時隨地補充蛋白質以維持肌肉量。

5.Oikos Triple Zero 脫脂希臘優格

營養亮點：每杯含有15克蛋白質。

專家評價：低脂且具備極高飽足感。營養師建議加入核桃 、亞麻籽或水果，能進一步提升營養均衡度，打造完美的健康點心碗。

6.Sargento 平衡點心包

營養亮點：每包內含7到9克蛋白質。

專家評價：結合了真實起司與全穀餅乾，這種預先分裝的小包裝非常適合旅行或在辦公室需要快速充飢時享用。

