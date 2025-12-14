飯後「暈碳」只是吃飽想睡 醫：長期恐增心血管疾病風險

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，吃太飽想睡覺是因為血糖劇烈波動；示意圖。（123RF）
醫師提醒，吃太飽想睡覺是因為血糖劇烈波動；示意圖。（123RF）

吃飽後想睡，聽起來很幸福，其實這是血糖劇烈波動的反應，又稱「暈碳」。減重專科暨家醫科醫師魏士航提醒，碳水吃多會讓人昏昏欲睡，這種嗜睡現象與血糖快速飆升、大腦血流降低的生理反應有關，血糖變動容易變得昏沉，也可能增加心血管疾病與脂肪肝風險。

魏士航指出，暈碳在醫學上稱為「餐後嗜睡症」（postprandial somnolence），是身體應對血糖劇烈波動所產生的生理反應，讓人出現放空、昏沉、想睡的現象。有些人突發奇想，用「暈碳助眠」加快入睡時間，不過高碳水飲食更容易頻繁做夢及半夜醒來，反而影響睡眠品質。

魏士航以刊登於「Endocrine」的一項研究指出，追蹤93位第一型糖尿病患者連續配戴血糖監測儀長達一年，並將冬季至春季（12月至隔年5月）視為「冷季」進行比較。結果顯示，冷季的血糖標準差（SD）落在59.3至61.9mg/dL，明顯高於暖季的56.6至58.2mg/dL；「暈碳」狀況在冷季更容易發生。

其原因為天氣轉冷時，活動量下降、食欲增加，血糖更不穩定。魏士航說，氣溫降低後，身體為了維持體溫會提高基礎耗能，需要更多能量來維持運作。而濕冷天氣會降低外出意願，活動量明顯減少，形成「吃得多、動得少」的典型冬季代謝模式，也加放大了血糖的波動幅度。

另一篇刊載於「Science Advances」的研究指出，歲末假期是血糖最容易失控的時段。數據顯示，聖誕節後2天血糖控制明顯惡化，平均血糖上升5.59%。因為節慶攝取高脂、高糖的飲食，加上作息混亂，都是造成血糖短時間內劇烈波動的關鍵。

魏士航強調，上述研究的受試者為第一型糖尿病患者，數據無法直接套用在一般民眾身上，但季節帶來的代謝變化對所有人都具參考價值。在冬季活動不足時，血糖更可能「衝太快、掉太急」，導致飯後特別容易出現暈眩、疲倦或身體短暫「當機」。

要如何減少「暈碳」？魏士航分享5個簡單且能立即執行的方式：

1.早餐避免單純高碳水組合：飯糰、麵包配奶茶等組合容易讓血糖迅速拉升，可改以茶葉蛋、無糖豆漿搭配蔬菜等組合，讓血糖更平穩。

2.午餐遵循水、肉、菜、飯、果的進食順序：先吃蛋白質與蔬菜，能延緩血糖反應、提高飽足感，有效降低餐後疲倦。

3.餐後至少步行5分鐘：短暫步行即可促進葡萄糖利用，減少血糖波動，比單靠咖啡提神更能避免「餐後昏睡潮」。

4.白天多曬光，提高清醒度：接觸自然光有助維持生理節奏，使餐後的疲倦感不至於過度放大。

5.經常性暈碳，建議進行進一步評估：可能與血糖調節能力下降或代謝耐受度變差有關。

血糖 糖尿病 聖誕節

