感恩節大餐剩太多？5種料理重生法「小孩都搶著吃」

世界新聞網／輯
感恩節過後，難免留下火雞、填料、馬鈴薯泥等剩菜，TikTok上有許多人教學如何將剩食改造成「創意料理」，讓節慶後的餐桌仍有新鮮感；剩菜示意圖。(取材自Unsplash @Ana Maltez)
感恩節過後，難免留下火雞、填料、馬鈴薯泥等剩菜，TikTok上有許多人教學如何將剩食改造成「創意料理」，讓節慶後的餐桌仍有新鮮感；剩菜示意圖。(取材自Unsplash @Ana Maltez)

感恩節過後，冰箱裡堆滿火雞、填料、馬鈴薯泥、蔓越莓醬與甜點等剩菜，連續幾天吃同樣的組合難免乏味，尤其家中有孩子時，更不易再說服他們連續多日享用同樣料理。因此，許多家庭都發想出創意改造方式，將前一日晚餐變成全新的「剩食料理」，既能避免浪費，也替過節後的餐桌增添新鮮感。據網站Food&Wine報導，以下是5項在TikTok上爆紅的剩菜變身點子，或許能為感恩節後的餐食帶來靈感。

填料格子鬆餅

這個技巧同時能讓你充分利用感恩節剩菜，還能把平常很少用到的單一用途家電「格子鬆餅機」派上用場。而且做法非常簡單。把約1/2到1杯剩下的「烤雞填料」舀到預熱的鬆餅機裡，烤到酥脆、金黃即可。（如果填料太乾或太鬆散，可以先加入一顆生蛋混合讓其更易成形）。格子鬆餅烤好後，就該加上配料了。一勺馬鈴薯泥、一點火雞絲、一小塊蔓越莓醬，或其他剩下的配菜都很合適。但記得先加熱，這樣搭配溫熱酥脆的格子鬆餅風味才更好。

@thefeedfeed

STUFFING WAFFLES by @alexawhatsfordinner are about to be your new favorite way to enjoy Thanksgiving Leftovers this holiday season! INGREDIENTS: Stuffing Mashed potatoes, for topping Shredded turkey, for topping Cranberry sauce, for topping Gravy, for topping RECIPE: 1. Add approximately 1 cup of leftover stuffing to your waffle maker. Cook until crispy and golden. 2. Remove the waffled stuffing from the waffle iron, and serve on a plate. Add additional leftovers to your liking such as mashed potatoes, turkey, cranberry sauce and gravy. feedfeed stuffing thanksgiving thanksgivingleftovers holidayseason recipe

♬ original sound - The Feedfeed - The Feedfeed

▲ 影片來源：TikTok＠thefeedfeed（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

煎馬鈴薯泥

如果你以為馬鈴薯泥已經不能再加入更多奶油了，那麼這個食譜會讓你改觀。只要把馬鈴薯泥用大量奶油煎過，就能把它變成焦香酥脆的升級版。先在煎鍋裡融化奶油，然後將馬鈴薯泥攤成薄層，接著耐心等待。可能需要好幾分鐘馬鈴薯才會開始焦糖化。煎面形成後把煎的焦脆的部分稍微拌開，再煎一下，讓更多表面焦脆，形成更有層次的風味。

@cookfasteatwell

Fried mashed potatoes are a great way to use leftover mashed potatoes. Use one tablespoon of butter for each cup of mashed potatoes. Cook over medium heat. #mashedpotatoes #thanksgivingrecipes #thanksgivingleftovers #potatorecipe

♬ Instrumental - Vibe - pedrin cria

▲ 影片來源：TikTok＠cookfasteatwell（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

南瓜派奶昔

南瓜派本身已經很好吃，但如果把南瓜派變成一杯濃郁奶昔，可能會更上一層樓。這種奢華的剩菜再造方式肯定討喜，小朋友也會很喜歡，而且你只需要兩種額外食材：香草冰淇淋和牛奶。所有材料一起放入果汁機攪打到你喜歡的濃度，然後可以加上鮮奶油點綴。如果南瓜派不是你感恩節的甜點首選，也可以改用蘋果派或胡桃派。

@marciecascino

Cook with me. PUMPKIN PIE MILKSHAKE! No other caption needed!

♬ original sound - Marcella's Home

▲ 影片來源：TikTok＠marciecascino（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

瑪芬烤盤剩菜分裝法

把剩菜分給客人似乎是理所當然的做法，但是要怎麼讓大家方便帶走呢？許多人在Tiktok上給出了很好的建議。多位創作者提議把各種配菜和主菜分裝到一次性鋁製瑪芬烤盤的各個小格子中。這麼做有三個好處：客人可以輕鬆將想帶的不同菜色全裝在同一盤裡、你不用把自己的保鮮盒送出去、食物也能直接整盤放進烤箱重新加熱。

@brunchwithbabs

Thanksgiving LEFTOVERS hack #thanksgiving #tiktokholidays #friendsgiving #leftovers

♬ original sound - Babs

▲ 影片來源：TikTok＠brunchwithbabs（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「Moist Maker」火雞三明治

以影集「六人行」中羅斯（Ross Geller）最喜愛的三明治命名，這或許是最經典的感恩節剩菜吃法。這款三明治基本上可以自由發揮，除了典型的感恩節剩菜外，也可以加入漬洋蔥、調味醬或生菜等配料。然而，它有一個不可缺少的核心特色：三明治中間要有一片浸滿肉汁（gravy）的麵包。這一層讓整份三明治保持濕潤又鹹香，而且說真的，沒有人會拒絕更多肉汁。

@everything_delish

Ross was onto something with this moist maker sandwich, because it’s DELISH! #moistmakersandwich #leftovers #sandwich #friends #recipe #food

♬ I'll Be There for You (TV Version with Dialogue) - The Rembrandts

▲ 影片來源：TikTok＠everything_delish（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

感恩節 南瓜 料理食譜

