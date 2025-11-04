高營養≠高蛋白質 6種常被誤解「高蛋白」食物

杏仁奶雖然是乳糖不耐者的良好替代品，但蛋白質的含量還是遠遠不及牛奶。(取材自Unsplash @Sandi Benedicta)

蛋白質是人體必需的營養素，用於構建肌肉與修復細胞。根據亨利福特西布魯姆菲爾德醫院臨床營養師哈莉‧薩珀斯汀（Halle Saperstein）的說法，「高蛋白」食物通常至少含有20%的蛋白質。不過，一些被視為健康或高營養的食物，實際上蛋白質含量遠低於想像。根據網站Verywell報導，有6種常見但並非真的富含高蛋白的食物，營養師也提供建議與替代方案。

1. 杏仁奶

薩珀斯汀指出，杏仁奶雖是乳糖不耐者或不飲牛奶 者的良好替代品，但其蛋白質含量與牛奶相差甚遠。「因為它被標示為『奶』，人們可能以為它的蛋白質與牛奶相近，但除非經過蛋白質強化，事實並非如此。」她說。一杯無糖杏仁奶僅含2公克蛋白質，而一杯牛奶則有8公克。

酪梨富含纖維、健康的單元不飽和脂肪與鉀，是營養價值高的水果，但並非高蛋白食物。薩珀斯汀表示，半顆酪梨（標準食用量）僅含1.5公克蛋白質，遠低於一般人對「高蛋白」的認知。

3. 鷹嘴豆 泥

許多人將鷹嘴豆視為植物性蛋白來源，但薩珀斯汀指出，小份量的鷹嘴豆泥蛋白質含量其實不多。一小份（約四分之一杯）鷹嘴豆泥僅含2公克蛋白質、70卡路里熱量。若想補充足量蛋白質，需搭配其他豆類或主食。

4. 穀物棒

穀物棒常被當作方便的高蛋白零食，但其實不同品項的營養標示差異很大。薩珀斯汀說，有些穀物棒每條僅含1至3公克蛋白質，「選購時應挑選每條含10至15公克蛋白質的產品，才能達到補充效果。」她提醒，消費者應查看標籤，避免被宣傳誤導。

5. 花生醬

花生醬向來以高蛋白抹醬著稱，但每兩湯匙僅含7公克蛋白質。紐約營養師、營養與飲食學會發言人泰瑞莎‧珍泰爾（Theresa Gentile）建議，若想提高蛋白質攝取，可將花生醬搭配希臘優格或全穀麵包食用，後者每片能增加約3至5公克蛋白質。

6. 起司

珍泰爾指出，起司雖含蛋白質且營養豐富，但仍不屬高蛋白食品。不過，若喜歡其風味，也無需避開。她說：「每日攝取多樣化高品質蛋白食物才能滿足身體需求。海鮮、家禽、瘦肉、豆類、雞蛋、大豆及低脂乳製品，皆是良好來源。」

近年蛋白質成為健康飲食的焦點，但實際所需量可能不如外界認為的多。根據建議，成人每日應攝取每公斤體重0.8公克的蛋白質，實際需求因生活型態、年齡與性別而異。薩珀斯汀表示，追求健身目標的人並不一定需要高蛋白飲品，「許多人未意識到，只要攝取豆類、堅果、豆腐、肉類、魚、家禽、雞蛋與乳製品，就能獲得足夠蛋白質。」她建議，每餐維持碳水化合物、健康脂肪與蛋白質的均衡比例，每餐攝取20至30公克蛋白質，並平均分配於一整天的飲食中。