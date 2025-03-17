吃糖長不高 醫：甜食抑制生長激素 成年身高矮3公分

孩子愛吃甜食，小心發胖，還有長不高；高血糖會造成肥胖、減少正餐攝取量，還會抑制生長激素的分泌。（123RF）

吃甜食會長不高嗎？確實是。台灣初日診所兒童內分泌科醫師王律婷表示，高血糖 會造成肥胖、減少正餐攝取量，還會抑制生長激素的分泌，可說是孩子長不高的隱形殺手。尤其是空腹吃甜食，馬上就被身體吸收，血糖立刻飆高；精緻糖的危害更大，會誘發胰島素大量分泌(胰島素分泌，對人體超不健康。

王律婷指出表示，根據「神經內分泌學」刊載研究，人體攝取糖類後，會暫時降低血液中生長激素濃度，持續大約2至3小時，之後才能恢復正常分泌。她舉例，如果孩子早餐喝一杯奶茶、放學再來一杯手搖飲，等於每天不斷「暫停」生長激素的開關。

另外，德國 一篇追蹤197位第一型糖尿病 兒童的研究發現，糖化血色素（HbA1c）較高的族群，長大後的成人身高比發病時預測的成人身高矮小，平均減少將近3公分，嚴重可達6.4公分，長期高血糖將拖累孩子的身高發育，家長應重視糖的危害，不要以為只是無傷大雅的小點心。

王律婷表示，醫學上透過「兒童生長激素抑制測試」評估生長激素是否分泌異常，方法是讓孩子口服每公斤1.75克葡萄糖，並在特定時間內抽血檢測。一般來說，糖分攝取後2至3小時內，生長激素濃度會大幅下降，甚至降至幾乎驗不到的程度。

她說，以20公斤的孩子為例，一杯半糖珍奶的糖量就可能會造成影響，顯示高糖飲食可能透過干擾兒童生長激素的正常分泌，進而影響生長發育。大量的糖導致胰島素瞬間提高，過量胰島素與生長激素會「互相消長」，也可能加速生長板提前閉合。

根據統計分析，4歲以上兒童，每年平均長高4至6公分；進入青春期後，成長速度可達8至14公分。愛吃甜食的孩子，初期因胰島素濃度升高，可能促進「類胰島素生長因子-1（IGF-1）」的生物可用性，讓骨骼快速成長，看起來比同齡孩子更高壯，但這只是短暫現象，甚至提早出現第二性徵。

王律婷提醒，孩子的身高80%受到遺傳影響，後天因素仍佔20%，只要提供良好生長環境，包括均衡營養、適當運動、充足睡眠及避免內分泌干擾物質，就能幫助孩子發揮最大生長潛能。擔心孩子生長受阻，家長應及早留意身高變化，並諮詢專業醫師評估生長激素及內分泌狀況，避免錯過成長機會。