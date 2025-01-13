醫師建議 每天早上做兩件事對心臟健康有益

心臟科醫師表示，吃營養的早餐和早餐後散步對心臟健康有益。早餐示意圖。（取材自pexels.com@Emrah Tolu）

想維持心臟健康，除了生活習慣之外，飲食也很重要。心臟科醫師說，早上起床後先喝一杯水，以及早餐後進行短程散步都有助於心臟健康，能降低罹患心臟病 風險，做到這兩件簡單的事，是對心臟健康的一大投資。

Parade報導，諾頓醫保公司（Norton Healthcare）心血管學院的醫生周（Li Zhou）說，她早上起床後會先喝一杯水，她的早餐會有新鮮水果和堅果，都是對心臟有益的食物。

報導指出，一個人一天被建議要喝8杯8盎司的水，這能降低糖尿病和心臟病的風險，有研究指出，攝取的水分不足會影響血壓調節，對心臟有害。

赫曼紀念醫院醫療系統（Memorial Hermann）的介入性心臟科醫師赫曼（Daniel Hermann）說，每天早餐後散步對心臟健康有益，例如可以走20分鐘，這有立即及長期好處，立即的好處是能幫助消化、調節血壓、釋放壓力，長遠的好處是對心血管有益、幫助體重控制、肌肉訓練。

但有另一個早上的習慣會傷害心臟健康。聖塔拉健康照護公司（Sentara Healthcare）的心臟科主任塔爾雷賈（Deepak Talreja）說，不吃早餐對心臟有害，他說若能吃一頓健康的早餐，包括纖維素、天然的蔬果和全穀，能藉由降低膽固醇和發炎，減少罹患心臟病和中風 的風險。

一項研究指出，不吃早餐和高血壓 、過胖及糖尿病有極高關聯，這些都是心血管疾病 的因子；另一項研究指出，不吃早餐的人和吃早餐的人相比，罹患心血管疾病的風險高出27%。

周表示，一天最好能吃到20種富含營養的食物，以獲得身體需要的多種維生素和營養，因此若省略早餐不吃，難以達到這個目標。