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女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能

澳女連續40天只喝柳橙汁「身心靈受益」 營養師警告有致死可能

世界新聞網／輯
澳洲昆士蘭婦女奧斯本（Anne Osbourne）說自己在基督教大齋節的40天只喝柳橙汁，身心靈都獲益，但營養師認為此舉不可學。(翻攝Anne Osbourne Instagram帳號 @ fruitisbeaut)
澳洲昆士蘭婦女奧斯本（Anne Osbourne）說自己在基督教大齋節的40天只喝柳橙汁，身心靈都獲益，但營養師認為此舉不可學。(翻攝Anne Osbourne Instagram帳號 @ fruitisbeaut)

今日美國報（USA Today）報導，住在澳洲昆士蘭、奉行果食主義（Fruitarianism）的奧斯本（Anne Osbourne）在為期40天的基督教大齋節（Lent）每天只喝柳橙汁，她的行為在網路引發論戰，有網友支持她的做法，但有專家認為這樣的飲食無法獲得足夠人體必需的營養，可能引發多種疾病。

奧斯本在Instagram帳號上分享自己連續喝柳橙汁40天的心得，她說她用手動榨汁機，期間大部分的日子一天喝1至1.5公升的柳橙汁，這是一段美好的經驗，身心靈都受益，身體強壯、充滿能量和幸福感，讓她能夠探索內在。

有網友留言表示自己也在大齋節只喝果汁，體驗到和奧斯本一樣的美好感受。

但飲食專家不這麼認為，營養師夏普（Abbey Sharp）說，柳橙富含維他命C，攝取適當的量能強化心臟，抗氧化劑可以加強免疫系統，還能幫助人體補充水分、電解質和天然的糖。

夏普指出，但健康的食物攝取過多也會對身體有害，例如攝取兩千毫克以上的維他命C可能造成腎結石或腸胃不適；奧斯本在影片中說她有時候一天喝5公升柳橙汁，換算下來維他命C的量約2620毫克。

夏普說，喝過多的果汁也可能攝入過多糖分，好處也不如直接吃水果，因為果汁少了有益的纖維，可以幫助減緩糖分吸收並降低血糖指數，因此柳橙汁也可能導致血糖飆高。

專家表示，柳橙是柑橘類水果，含有大量柑橘酸，會侵蝕牙齒琺瑯質和造成胃酸逆流，另外流質果汁缺乏固體食物，恐造成飢餓甚至死亡，過去就有俄國的素食網紅因為只吃水果和芽苗種子而死亡。

澳洲

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