「天龍八部」前沒訪過大理 金庸織就華人「精神故鄉」

筆名金庸的武俠小說泰斗查良鏞2018年離世，享年94歲。(中新社)

若看過金庸武俠小說「天龍八部」或由其改編的影視劇，便會對男主角之一、大理國皇室世子段譽的故鄉大理有印象。金庸筆下，大理是一個妙香佛國，民風淳樸寬和，連段譽等達官顯貴也格外講求文明禮儀；自然風光則是秀美又雄奇，蘊著幾分神秘。而現實中的雲南大理，也受金庸小說影響，成為全球華人 神往之境。

除了「天龍八部」，金庸在「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」也寫到了大理。但他寫成這三部作品前未到過大理，直至1998年4月才第一次來到這一「精神故鄉」。今年80歲的大理州前廣播電視局總編室主任郭鋒，1998年以記者身分接待金庸到訪大理。

郭鋒回憶了當年場景。他介紹，金庸1998年4月10日來到大理。11日，一行人參加了大理三月街民族節開幕式，金庸觀看了「白州雄風」文藝表演。12日，金庸來到建於中國古代南詔、大理國時期的崇聖寺三塔。「崇聖寺就是金庸先生「天龍八部」裡所寫的天龍寺，金庸還題寫天龍寺三字留念。」緊接著，金庸一行人在崇聖寺三塔旁種下三棵柏樹，表示金庸、香港 與大理之間的友誼永存長青。

「天龍八部」大約有三分之一人物、情節都圍繞大理展開。小說中「無量山」、「無量玉璧」等原型都可以在今天的大理州南澗縣無量山找到；塑造段譽這一人物的靈感則來自宋時大理國第16世國王段正嚴……郭鋒說，通過1998年那幾日與金庸先生接觸，他感到金庸為人儒雅，才思敏捷，同時謙虛寬厚。當年在大理舉辦了金庸作品座談會，會上大家對金庸作品讚不絕口。金庸則表示，自己寫「天龍八部」等小說前沒有到過大理，是查了一些資料寫的，「如果早幾年來大理，會寫得更好」。

福建師範大學文學院教授、中國世界華文文學學會副會長袁勇麟15日表示，從金庸先生的作品，看得出他鍾愛大理，並通過大膽的藝術想像，再現了大理國的歷史文化和風土人情。「天龍八部」在新加坡 「南洋商報」連載時，該報特意連續數日刊登推介語：「「天龍八部」以雲南大理國為背景，描寫英雄之慷慨好義，俠士之兒女情懷，書中主角為四俠八女，結構極盡奇幻，較之過去「神鵰俠侶」、「倚天屠龍」，尤為出色。」新加坡教育部也把「天龍八部」部分章節選入初級學院H2華文與文學課程。

「香港學者林以亮說過：『凡是有中國人、有唐人街的地方，就有金庸的武俠小說。』新加坡作家張國強認為：『通過金庸作品，我突然有了一種跟祖輩的某種聯繫和認知。』」袁勇麟說，金庸武俠小說之所以能夠風行全球華人世界，其中一個重要的原因是他的小說蘊含著博大精深的中國傳統文化，容易引起全世界華人的心靈共鳴，有助於他們建構自己的文化認同。可以說，金庸武俠小說是中華文化重要的精神財富，也是聯結海外華人與祖籍國的橋樑和紐帶。許多海外華人正是通過閱讀金庸小說，神遊在故國的土地上，從雲南大理到塞外江南，展開一場對中華傳統文化和悠久歷史的朝聖之旅。