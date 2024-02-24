蔡明亮「天邊一朵雲」重返柏林 55歲李康生放話再全裸

「天邊一朵雲」4K修復版再度首映，左起李康生、蔡明亮、經典單元主席萊納羅瑟。（圖／柏林影展經典單元提供、Erik Weiss攝影）

國際名導蔡明亮從影最具爭議，同時也是在台生涯票房代表作「天邊一朵雲」4K修復版，於當地時間22日晚間於柏林影展經典單元世界首映，蔡明亮和影帝李康生一同出席。在片中飾演AV男優、搏命全裸演出的李康生還當場笑說：「我今年已經55歲，但我相信我還有能力拍這種戲！」。

「天邊一朵雲」於2005年叩關柏林影展主競賽，勇奪最佳藝術貢獻銀熊獎、國際影評人費比西獎和影展創辦人獎三項大獎。19年後在近百部修復作品中，擠身最終名單，以4K修復面貌重返柏林影展進行世界首映。德國 電影資料館藝術總監暨經典單元主席萊納羅瑟盛讚該片修復版本「完美提煉本片陰鬱黑暗的都市叢林風景，與歡快艷麗的歌舞場面之對比。

蔡明亮與李康生當天一入場全場便歡聲雷動，在掌聲與歡呼中與滿座觀眾致意，蔡明亮也特別感謝國家影視廳中心董事長褚明仁到場支持，蔡明亮表示：「「天邊一朵雲」是我最有力氣時拍的作品。更要感謝演員們的信任，若沒有演員，就不會有這部片，感謝李康生」。

兩人與全場觀眾共同觀影，氣氛極度熱烈，席間不時爆出歡笑聲，全台渴望西瓜、「瓜味十足」的新聞畫面讓國外觀眾爆笑如雷，深受片中荒誕、詭譎的黑色幽默牽引，主演們於故宮博物院前與蔣公銅像共舞的歌舞場面更讓現場氣氛燒到最高點。

此次4K修復版由國家影視聽中心主力修復，並為影視聽中心首度入選A級影展的作品，褚明仁表示：「柏林影展和蔡明亮導演有很特殊的情感，導演的首部電影「青少年哪吒」就是在柏林亮相，之後更3度叩關主競賽、3度獲獎。感謝導演在中心修復「天邊一朵雲」期間提供的專業意見，讓我們能帶著導演心中最完美的修復版本，陪同導演六度重返柏林」。