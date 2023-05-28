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周杰倫狂舉又一發 攜手策展「千禧後晚間拍賣」

記者林士傑／即時報導
周杰倫在家庭教育薰陶下對藝術充滿熱忱。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫在家庭教育薰陶下對藝術充滿熱忱。（圖：杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）在家庭教育薰陶下對藝術充滿熱忱，應佳士得香港之邀將攜手策展，合作挑選新銳藝術家作品參與今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」。

周董前年跟蘇富比拍賣行合作的「Contemporary Curated：Asia」拍賣預展策展獲得熱烈迴響，也讓外界更了解他的藝術品味，而身為藝術收藏家，這回他又將再度「展現慧眼」，他表示：「很榮幸能與佳士得一起合作，這些藝術新生代的力量都有可能在將來成為偉大的藝術家。在音樂圈我也曾經是個新人，希望這次展覽與拍賣能夠鼓勵他們在創作這條路上，繼續前行，努力發光。」

周董也很期待能夠介紹這些來自世界各地極具才華的新銳藝術家，「我認為應該有一個舞台，讓更多的人認識他們的作品。我希望能有更多的觀眾參與藝術，欣賞這些藝術佳作。」

佳士得亞太區副主席暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如表示：「我們十分欣喜能夠在今秋『千禧後晚間拍賣』中與華語樂壇天王周杰倫聯袂合作。周杰倫在全球尤其是年輕世代中具有強大影響力，因此這一合作繼續鞏固我們與千禧新世代藏家互動交流的重要宗旨。能夠與周杰倫聯袂合作，我們深感激動。」

周杰倫應佳士得香港之邀將攜手策展，合作挑選新銳藝術家作品參與今年秋季舉行的「千禧...
周杰倫應佳士得香港之邀將攜手策展，合作挑選新銳藝術家作品參與今年秋季舉行的「千禧後晚間拍賣」。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫不只擁有音樂才華，也擁有獨具的藝術品味。（圖：杰威爾音樂提供）
周杰倫不只擁有音樂才華，也擁有獨具的藝術品味。（圖：杰威爾音樂提供）

拍賣 周杰倫 教育

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