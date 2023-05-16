台作家陳思宏巡迴美國迴響佳 盼台灣文學品牌發光

台灣小說「鬼地方」作者陳思宏（左）近一個月走訪加州、德州、密西根州及紐約市，參加多場文學講座，15日與駐紐約台北文化中心主任張惠君（右）合影。（中央社）

台灣小說「鬼地方」作者陳思宏近一個月巡迴美國多地，提升台灣文學國際能見度。他感嘆在美國書店 不易找到台灣作品，期待更多優秀作家打進國際文壇，讓台灣文學品牌發光發熱。

在台灣文化部促成下，陳思宏4月下旬踏上這趟巡迴之旅，從加州 、德州、密西根州到紐約市，與眾多讀者、作家交流，成為首位受邀參加洛杉磯時報書展（LA Times Festival of Books）的台灣作家，也是繼2019年吳明益後，第二位獲邀在紐約出席美國筆會世界之聲文藝節（PEN World Voices Festival）的台灣作家。

陳思宏今天在駐紐約台北文化中心記者會上說：「不可思議，怎麼可能我是第二個，才第二個。我覺得非常可惜。」

他坦言，走進美國書店很難找到台灣作品，自覺很孤單。「鬼地方」英譯本在歐美市場打開知名度後，他期許更多台灣作家與著作譯本在國際文壇發光發熱，共同打造台灣文學品牌。有朝一日，美國書店不只陳列一、兩本台灣作品，還能有台灣專區。

紐文中心主任張惠君說，陳思宏讓更多人認識台灣作家、台灣文學，但打造品牌並不容易。台灣文學需要很多人一起努力，持續帶出不同的東西，才能讓大家不會覺得「怎麼又是陳思宏」。

「鬼地方」2019年發行，故事設定在陳思宏的故鄉彰化永靖，描述虛構的主角陳天宏因故從德國柏林回鄉後面對家庭三代成員的情感與糾葛，及主角在他鄉與原鄉、同志身分間亟欲尋找落腳處的漂泊心境，推出後獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎等獎項肯定。

此書英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，去年10月北美精裝本發行時，陳思宏赴紐約、華府出席多場講座，讀者反應熱烈。

旅德的陳思宏時隔半年再度訪美，上周在紐約參加世界之聲文藝節三場活動，探討翻譯、與三名國際作家談鬼故事、朗讀「鬼地方」英文版，並出席美國華人博物館文學講座，最後一站在紐約皇后區公共圖書館法拉盛 分館開講，為近四周的巡迴之旅劃下句點。

陳思宏說，這趟旅程最大收穫是發覺只要透過翻譯，故事可以找到情感連接點。在世界之聲文藝節活動上，遇見去年參加講座的讀者帶著「鬼地方」見他，書上有標籤和筆記，這意味「我有讀者了，我的故事找到擴展境地」。

他說：「對我來講，這就是一個非常神奇的coast to coast（橫跨美國之旅）。」

這趟旅程除了宣傳著作並與讀者、作家交流，也是陳思宏寫作過程中尋找樂趣和靈感一環。

他提到，美國各州政治氣氛、人們穿著都不一樣，對他很有啟發。在紐約，華盛頓廣場公園（Washington Square Park）外擺了一台高級鋼琴，像是垃圾，上面蓋的白布卻註明「請勿碰觸」，外地人看來覺得不合理，在地人卻見怪不怪，認為紐約就是如此。

陳思宏說：「外國人來這邊看到所有事情，對我來講都是新鮮的。對作家來講，新鮮是很難得的事，因為每天生活一成不變，不能講墨守成規，可是生活就是如此無聊。」

因此，陳思宏巡迴美國期間把自己想像成開演唱會的巨星，樂在其中，就算活動參與者寥寥可數也無所謂，「對我來講，現場有3個人跟有300個人是一樣的事，都可以講話，都很好玩」。