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獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣

中央社／華盛頓4日專電
美國「紐曼華語文學獎」今年頒給出身婆羅洲的台灣作家張貴興。（記者潘俊宏／攝影）
美國「紐曼華語文學獎」今年頒給出身婆羅洲的台灣作家張貴興。（記者潘俊宏／攝影）

美國「紐曼華語文學獎」今年頒給出身婆羅洲的台灣作家張貴興。他感謝台灣的環境與支持，讓他得以持續創作，也期望有更多國際文學獎項能注意到台灣。

紐曼華語文學獎（Newman Prize for Chinese Literature）是美國第一個以推崇華語文學為目的的文學獎項，第8屆頒獎典禮昨天在奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma）舉行。今年的紐曼華語文學獎得主為入籍台灣的作家張貴興。

張貴興在致詞時表示，紐曼華語文學獎意義非凡，原因就在「華語」這兩個字。紐曼文學獎的評審委員閱讀的不是二手翻譯，而是原汁原味的中文。

出身在北婆羅洲的張貴興從小唸的是華文學校，除了英文外，其餘科目都是華語授課，加上當地有多份華文報章提供當地文藝青年創作園地，讓他從初中開始就發表不少作品。

20歲離開家鄉到台灣求學的他說，如果一輩子留在婆羅洲，可能早已放棄文學創作。雖然小說背景多數在南洋，他66歲的生命超過2/3在台灣度過，「但我今天能持續創作，要感謝台灣的環境與支持」。

1982年成為中華民國公民的張貴興說，台灣很小，但這塊土地有許多傑出人才。因為台灣的小，他們的成就也被縮小了。他希望除了紐曼華語文學獎，能有更多外國文學獎項能注意到台灣。

張貴興的小說作品「群象」英譯本預計在下半年推出。

美國「紐曼華語文學獎」2023年頒給出身婆羅洲的台灣作家張貴興。他感謝台灣的環境...
美國「紐曼華語文學獎」2023年頒給出身婆羅洲的台灣作家張貴興。他感謝台灣的環境與支持，讓他得以持續創作，也期望有更多國際文學獎項注意到台灣。（休士頓台灣書院提供）

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