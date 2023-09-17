北美台灣科技年會 4區跨領域交流

第二屆北美台灣科技年會於9月26日在矽谷聖他克拉拉國際會議中心舉行。（記者葛歆睿 / 攝影）

第二屆北美台灣科技年會（Taiwan Tech Summit）9月16日在矽谷 聖他克拉拉國際會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行。年會分為四大區塊：產業趨勢論壇、新創展演 Taiwan Demo Day 、主題展區Career Expo及產業交流活動。聯合超過100個美國產業協會參與，吸引超過數千人次的線下及上萬的線上參與者。

北美台灣科技年會主席謝凱婷指出，本次年會的主題是「Next Vision」，旨在透過創造更多媒合與人脈鏈結機會，促進台灣人在北美市場的成長和發展，並且是「跨國界、跨世代、跨產業」的。

據謝凱婷介紹，本屆年會獲得來自矽谷、台灣，西雅圖、紐約、芝加哥、洛杉磯、波士頓、德州、華盛頓等各地的演講者、團隊還有協會的支持，超過100個產業協會以及公司共同參與規劃，各自負責自己領域的論壇，達到跨領域交流，實現科技民主。

謝凱婷透露，因為看到大家對於產業人脈的需求、以及新創產業與矽谷連結的需求，所以今年特別加設了Taiwan Demo Day。在國發會的指導與Startup Island TAI WAN的支持下，由數位時代創業小聚帶領超過10家台灣新創赴美展演，希望能幫助台灣新創在矽谷增加實戰經驗並媒合投資 人。

謝凱婷表示，今年年會還有分領域進行的職業社交活動，希望除了知識和學術方面的交流，可以連結人才，幫助他們深耕產業人脈。無論資深從業人員、職場新秀、還是在校學生都歡迎加入，打造台灣共同的生態圈，「大手拉小手，手牽手突破國界障礙，協助台灣的人才和企業落地美國。」

國發會龔明鑫主委與台杉投資總經理翁嘉盛表示，在後疫情時代，全球工業臉重整與AI浪潮，對台灣是一個很重要的機會。希望透過北美台灣科技年會這個平台，連結矽谷專業人士、專家間的彼此合作。讓台灣和矽谷的連結更加深厚，將台灣打造成「亞洲矽谷」，為未來經濟、未來產業的發展做出貢獻。

美超微（SuperMicro）資深副總裁暨共同創辦人廖益賢（Wally Liaw ）、英特爾（Intel）副總裁與事業群總經理連慧盈（Vivian Lien）、育世博生物科技股份有限公司（Acepodia）執行長及共同創辦人蕭世嘉，擔任年會重要主講者。

副總統賴清德也親自發函表達對北美台灣科技年會的支持，指出台灣與矽谷之間的聯繫不僅僅是產業層面，更是共同的價值觀和創新精神，相信結合台灣的創新、民主制度、充裕的資金，以及科技產業的健全體系，必能與矽谷一起締造未來的奇蹟。