快訊

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

特派員黃惠玲／即時報導
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

一名就讀於密西根州安娜堡密西根大學(University of Michigan)的19歲學生馬特森(Lucas Mattson)日前在嚴寒低溫下參加完派對後，未穿著外套獨自外出即告失蹤，隨後被發現陳屍校園附近，消息震撼校園社群。警方初步研判，死因可能與暴露於極端低溫有關，確切原因仍待進一步調查。

該校大二學生布貝克(Blake Becker)表示，「這毫無疑問是一場悲劇。」另一名大二學生馬奇克(Riley Maczik)表示感到十分震驚與難過，「很多朋友當晚也在馬特森去過的同一個地方，真的很令人心痛，因為這種事情可能發生在任何人身上，不論你是誰、身在何處。」

安娜堡警方表示，馬特森最後一次被人目擊是在23日深夜1時左右，當時他離開德爾塔凱兄弟會(Delta Chi)的一場派對，行走在希爾街(Hill Street)上。警方指出，他在當時低溫嚴寒的環境下並未穿著外套，且直到約15小時後才被通報失蹤。

警方隨即展開搜索，並於24日中午12時5分，在劍橋路發現馬特森的遺體，地點距離德爾塔凱兄弟會僅一個街角。警方初步研判，他可能死於暴露在極端低溫中，但確切死因仍有待釐清。

校方表示，馬特森並非德爾塔凱兄弟會成員或見習成員，當晚僅是派對的受邀來賓。密大校長格拉索(Domenico Grasso)在致校園社群的信中呼籲外界勿妄加揣測，並表示：「我們必須讓調查人員完成工作，在事實尚未確認前，避免任何不必要的臆測。」

格拉索也指示學生事務副校長及公共安全主管重新檢視周末發生的相關事件，以釐清事發經過，並研議是否有進一步措施可防止類似悲劇再度發生。

馬奇克呼籲同學彼此照應，「我們需要互相提醒與負責，確保沒有人獨自離開。無論身在何處，獨自行動都有風險，要陪伴朋友，也要在他們需要時主動關心。」

校方表示，已安排心理輔導資源，供有需要的學生使用。據了解，馬特森來自阿拉斯加，是該校工程相關科系學生。

兄弟會 密西根州

